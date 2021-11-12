Компания Uniris запустила баунти-кампанию с призовым фондом $15 000

Компания Uniris запустила баунти-кампанию ARCHEthic с призовым фондом $15 000 в токенах Universal Coin (UCO). Организаторы случайным образом выберут 150 победителей, которые получат по $100.

Для участия нужно зарегистрироваться на странице акции до 12 декабря 2021 года и выполнить одно или несколько заданий.

За каждое задание можно получить от 1 до 5 баллов. Чем больше баллов соберет пользователь, тем больше у него шансов на победу.

Uniris — французская компания, которая разрабатывает блокчейн-платформу ARCHEthic. Она работает на базе алгоритма консенсуса Atomic Rotating Commitment Heuristic (ARCH), который случайным образом выбирает небольшое подмножество нод для проверки транзакций.

По словам разработчиков, благодаря алгоритму ARCH и использованию технологии Transaction Chains пропускная способность ARCHEthic превышает 1 млн транзакций в секунду (Transactions per second, TPS).

Universal Coin — нативный токен ARCHEthic с эмиссией 10 млрд UCO. Пользователи блокчейна могут использовать его для оплаты транзакций. В настоящий момент UCO торгуется на Uniswap, ProBit Global и еще четырех биржах.

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