Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres добавила поддержку криптовалют

Американская сеть кинотеатров AMC Theatres начала принимать криптовалюты в качестве средства онлайн-оплаты. Об этом сообщил генеральный директор компании Адам Арон.

Big newsflash! As promised, many new ways NOW to pay online at AMC. We proudly now accept: drumroll, please… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Also Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incredibly, they already account for 14% of our total online transactions! Dogecoin next. pic.twitter.com/a7pqYBm7HB — Adam Aron (@CEOAdam) November 12, 2021

Пользователи могут оплатить покупки с помощью биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. По словам Арона, в будущем компания добавит поддержку Dogecoin.

AMC Theatres — одна из крупнейших кинопрокатных сетей США и Европы. Ей принадлежат более 950 кинотеатров и 10 500 экранов по всему миру. Она также является оператором собственного онлайн-кинотеатра.

Компания анонсировала продажу билетов за биткоин еще в августе, а в сентябре пообещала добавить поддержку Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Позже Арон спросил подписчиков Twitter, стоит ли компании интегрировать Dogecoin. За высказались более 68% участников опроса. Через две недели AMC разрешила использовать актив для оплаты цифровых подарочных карт.

В октябре глава компании провел аналогичный опрос в отношении Shiba Inu. В нем поучаствовали более 153 000 человек — идею поддержали более 81% респондентов.

AMC Theatres не единственная сеть кинотеатров, предлагающая клиентам оплату с помощью криптовалют. Такую возможность предоставляет Regal Cinemas через платежное приложение Flexa.

Just spent 52 $DOGE on a pair of movie tickets at @RegalMovies. Spending crypto has never been so easy all thanks to @FlexaHQ! #PayWithFlexa #Spedn pic.twitter.com/7lh3lJ5VYV — bubby (@bubby_io) November 11, 2021

Напомним, в октябре Арон заявил, что его компания рассмотрит возможность создания собственного токена.