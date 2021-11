Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres добавила поддержку криптовалют

Американская сеть кинотеатров AMC Theatres начала принимать криптовалюты в качестве средства онлайн-оплаты. Об этом сообщил генеральный директор компании Адам Арон.

Big newsflash! As promised, many new ways NOW to pay online at AMC. We proudly now accept: drumroll, please… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Also Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incredibly, they already account for 14% of our total online transactions! Dogecoin next. pic.twitter.com/a7pqYBm7HB