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Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres добавила поддержку криптовалют

Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres добавила поддержку криптовалют


Американская сеть кинотеатров AMC Theatres начала принимать криптовалюты в качестве средства онлайн-оплаты. Об этом сообщил генеральный директор компании Адам Арон.



Пользователи могут оплатить покупки с помощью биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. По словам Арона, в будущем компания добавит поддержку Dogecoin.


AMC Theatres — одна из крупнейших кинопрокатных сетей США и Европы. Ей принадлежат более 950 кинотеатров и 10 500 экранов по всему миру. Она также является оператором собственного онлайн-кинотеатра. 


Компания анонсировала продажу билетов за биткоин еще в августе, а в сентябре пообещала добавить поддержку Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. 


Позже Арон спросил подписчиков Twitter, стоит ли компании интегрировать Dogecoin. За высказались более 68% участников опроса. Через две недели AMC разрешила использовать актив для оплаты цифровых подарочных карт.


В октябре глава компании провел аналогичный опрос в отношении Shiba Inu. В нем поучаствовали более 153 000 человек — идею поддержали более 81% респондентов.


AMC Theatres не единственная сеть кинотеатров, предлагающая клиентам оплату с помощью криптовалют. Такую возможность предоставляет Regal Cinemas через платежное приложение Flexa.



Напомним, в октябре Арон заявил, что его компания рассмотрит возможность создания собственного токена.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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