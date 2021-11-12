Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса

Ведущая Лариса Гузеева шокировала своим видом в новом выпуске шоу «Давай поженимся». Еще на прошлой неделе 62-летняя артистка жаловалась, что коронавирусная инфекция сильно отразилась на ее внешности. «Я страшная невозможно. Осталось дождаться, когда смогу выйти на улицу... Всем здоровья, берегите себя!» — отмечала ведущая в личном блоге. До сегодняшнего дня артистка предпочитала себя не показывать... Как оказалось, Лариса Андреевна сильно набрала вес, а лицо стало одутловатым из-за препаратов, которыми лечилась от ковида. При этом в новом выпуске программы «Давай поженимся!» на Первом канале Гузеева была бодрой и много смеялась. «Как я по вам скучала! Спасибо всем за поддержку», — обратилась звезда к коллегам и зрителям.Располневшая Лариса Гузеева Напомним, коронавирус у Ларисы Андреевны протекал в тяжелой форме. Врачи то и дело говорили, что состояние телеведущей ухудшается с каждым днем. К счастью, все самое страшное осталось позади, и актриса понемногу возвращается к привычной жизни. «Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было «до». Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все», — не так давно делилась Гузеева.