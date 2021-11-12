Лариса Гузеева рассказала, как ей тяжело было в больнице

Ведущая Лариса Гузеева попала в больницу с коронавирусом. Больше трех недель артистка пробыла в Коммунарке. Ведущая в тяжелой форме перенесла коронавирусную инфекцию. Если же артистка сумела справиться с недугом и уже вернулась к работе, то Валерий Гаркалин продолжает бороться за жизнь. 62-летняя Лариса Гузеева все еще слаба — ей предстоит долгое восстановление после ковида. Однако ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале больше не собирается сидеть дома, она вернулась к съемкам. «Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая как шар, вен нет, провода… — вспомнила артистка. — Рядом лежал Валера Гаркалин. Там, где я была, туда не надо, это ужас!»Лариса Гузеева Болезнь сильно отразилась на внешности Ларисы Андреевны. Звезда заметно поправилась и отекла… Поклонники Гузеевой продолжают желать ей сил и полного выздоровления. Тем временем 67-летний Валерий Гаркалин продолжает бороться за жизнь. На днях актеру провели срочную операцию по выкачиванию воздуха из грудной клетки (у звезды нарушена работа легких). «6 ноября врачи заметили резкое ухудшение состояния Валерия Гаркалина. Было установлено, что у больного случился спонтанный пневмоторакс. Приняли решение экстренно оперировать. В грудной клетке пациента сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 миллилитров лизированной крови», — делился подробностями источник с «КП».