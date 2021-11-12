Лера Кудрявцева назвала себя тупенькой блондинкой

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева попала в курьезную ситуацию. Телеведущая вернулась с отпуска, который провела во Флориде. Телеведущая рассказала о курьезной ситуации, которая возникла в аэропорту. Звезда шоу «Секрет на миллион» отдохнула в Майами. Там она насладилась прекрасной солнечной погодой и живописными видами. Но пришло время возвращаться в холодную Москву. Лера призналась, что долгий полет прошел отлично, а вот затем с ней случилось недоразумение. Теледива перепутала багаж. «Бытует расхожее мнение, что блондинки тупенькие. Я сегодня поборолась за это гордое звание. Прилетела в Москву, в полёте 11 часов без сна. Встретил муж, едем домой! Звонок из Аэрофлота: — «Мол, вы такая-то?». — Говорю — я! — «Вы уехали с багажом?». – Да, я еду домой! — «А вы взяли чужой чемодан, возвращайтесь!» — рассказала Кудрявцева.Лера Кудрявцева Артистка сразу же вышла из машины и проверила вещи. Оказалось, что она забрала чемодан другого пассажира по имени Дмитрий. Телезвезда быстро урегулировала конфликт, договорившись об обмене. Но приключения на этом не закончились. «Дальше муж выходит и проверяет второй чемодан и... он оказывается тоже чужой, уже другого пассажира. Это же только в кино так может быть! Нет, это моя тупая башка схватила чемоданы, не проверив бирки! Я опаздываю на съёмки, не спала, чемоданы чужие, муж орет, как можно быть такой», — подчеркнула Лера. Поклонники поддержали звезду комментариями. «Анекдот, да и только!», «Не переживайте, со всеми бывает!», «Ваша самоирония вызывает восторг!», «Посмеялась от души! Это жизнь!», «Срочно нужен еще отдых!», «Лерочка, вы просто чудо!», «Вот тебе и готовый сценарий фильма!», «Я не блондинка, но такое тоже бывало!», «Курьезные ситуации случаются у всех!» — отметили пользователи.