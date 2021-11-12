Лунный день сегодня 12 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Провести день без проблем и препятствий помогут рекомендации астрологов. Своевременные советы оградят от неприятностей и придадут уверенности, а также расскажут о том, в каком настроении будет Луна в эту пятницу.

В пятницу влияние Луны в целом будет благоприятным, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от сложных дел и сосредоточиться на выполнении простых задач. Эти сутки не подходят для чрезмерной активности и решения сложных вопросов.

Фаза Луны: начинается 8 лунный день. Растущая Луна перемещается в созвездие Рыб, и в этот день многие столкнутся с возвращением к старым неразрешенным вопросам. Сложные и новые дела будут требовать серьезной подготовки, поэтому их лучше отложить.

Магнитные бури 12 ноября: солнечная активность в этот день минимальна. Магнитных бурь на эту пятницу не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что оттолкнет успех

Домашние дела по лунному календарю

завершение текущих дел;путешествия;отдых;встреча с друзьями и близкими;хорошее настроение;выполнение запланированных задач.поспешные решения;хандра;спонтанность;отказ от выполнения ранее данных обещаний;выяснение отношений.

Пятница — прекрасное время для полноценного отдыха. В этот день благоприятны путешествия, а также оздоровительные процедуры в санаториях. Генеральную уборку можно отложить, занявшись легкой работой: протереть пыль, разложить вещи по местам, поменять декор. Уместными будут дружеские или семейные посиделки, просмотр любимых фильмов и прогулки на свежем воздухе в парках и скверах.

Что надеть в эту пятницу

Энергетика пятничного дня подходит для красивых и элегантных нарядов, подчеркивающих привлекательность. Астрологи рекомендуют остановить выбор на водных оттенках, которые привлекут удачу и помогут сохранить хорошее настроение. Более темные оттенки стоит выбрать для работы и переговоров, а светлые — для романтических свиданий и непринужденного общения. Украшения этого дня — тонкие цепочки из серебра или платины, а в качестве камней-талисманов стоит выбрать опал, изумруд или аквамарин.

Настроение и здоровье в 8 лунный день

В пятницу из-за влияния созвездия Рыб многие будут сентиментальными и восприимчивыми, поэтому астрологи рекомендуют быть осторожными в высказываниях, а также укреплять биополе, чтобы не обижаться по пустякам. В этот день можно проводить оздоровительные процедуры, особенно если речь идет о воде: посещение бассейнов, саун, расслабляющие ванны или закаливание помогут сохранить красоту и молодость на долгие годы.

Финансы и работа 12 ноября

Пятница завершает неделю, поэтому астрологи рекомендуют отложить серьезные дела и посвятить время завершению текущей работы. В этот день командная работа принесет пользу, а творческие порывы не должны подавляться. Под влиянием Луны в Рыбах многие почувствуют прилив творческих сил, и развивать талант в такое время будет значительно проще. Финансовые операции в пятницу возможны, однако важно следить за тем, куда уходят деньги, чтобы не попасть на крючок мошенникам или не купить ненужного, поддавшись на уговоры.

Любовь и отношения по лунному календарю

Пятница — отличное время для романтических свиданий и признаний. В этот день появится шанс укрепить отношения, найти общий язык с близкими, а также вывести отношения на новый уровень. Семейные пары смогут провести время наедине друг с другом, устроить романтический ужин или отправиться в путешествие на выходные. Тем, кто находится в поиске любви, важно верить в себя и не отказываться от новых знакомств — они могут стать началом удивительного романа.