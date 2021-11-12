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Microsoft показала юбилейные аксессуары Xbox – геймпад и гарнитуру

Microsoft показала юбилейные аксессуары Xbox – геймпад и гарнитуру


Несколько недель назад Microsoft анонсировала юбилейные игровые аксессуары Xbox. Они уже 15 ноября начнут поступать к игрокам, которые оформили на них предварительные заказы.

Сегодня  Microsoft опубликовала ролик, в котором показала юбилейные аксессуары вблизи. Можно рассмотреть дизайн устройств, контроллера и гарнитуры. В том числе, в видео показывается, что на задней стороне крышки отсека аккумулятора геймпада игроков ждет подпись Фила Спенсера с его же цитатой.

Сам Фил Спенсер тоже участвует в видео, которое можно посмотреть ниже. Он благодарит фанатов, которые на протяжении многих лет поддерживают Xbox. По словам Спенсера, Xbox – это нечто большее, чем просто игры, которые создаются студиями. Он считает, что Xbox – люди, которые годами играют на приставках Microsoft, изучают с их помощью миры, находят друзей. Фил отмечает, что команда Xbox продолжает работать над тем, чтобы приносить радость и возможность общения игрокам по всей планете.


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По материалам: newxboxone

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