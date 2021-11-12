Минпросвещения России и TikTok подвели итоги всероссийского конкурса #УчителяТикТок

Министерство просвещения РФ совместно с ведущей платформой для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok подвело итоги первого всероссийского конкурса #УчителяТикТок, сообщает Минпросвещения России.

Конкурс был приурочен ко Дню учителя и проходил на платформе с 5 октября по 5 ноября. В течение месяца педагоги создавали и публиковали креативные и познавательные ролики по теме своего предмета.

«Сделать учителей страны известными и узнаваемыми, усилить их влияние на школьников и популяризировать успешные практики ведения социальных сетей – такие цели мы ставили перед нашим первым совместным с TikTok Всероссийским конкурсом #УчителяТикТок. Нам было важно показать учителям, что, помимо занятий в школе, у них есть возможность делиться своими знаниями и полезными навыками с многомиллионным сообществом пользователей соцсетей по всему миру, создавая уникальный образовательный видеоконтент. Результаты нас, безусловно, поразили: тысячи учителей начали создавать образовательный контент и их видео посмотрели свыше 220 млн раз!» – отметил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов.

В рамках конкурса педагоги соревновались в трёх номинациях. По итогам были выбраны три победителя, каждый из которых получит главный приз конкурса – новый смартфон iPhone 13.

Победителем в номинации «Самый креативный учитель» стала преподаватель русского языка и литературы Ольга Морозова @olga__super из Центра реабилитации и образования № 7 г. Москвы. Она доступно и нескучно объясняет даже самые сложные правила русского языка, например правописание иноязычных приставок.

Победу в номинации «Лучший познавательный видеоролик» одержал учитель начальных классов школы № 460 г. Москвы Алексей Шабатько @alex_luft. В своём ролике он показал лайфхак, как можно легко запомнить ударение в слове «свёкла». Менее чем за месяц ролик собрал 3,6 млн просмотров и более 400 тыс. лайков.

Звание «Учитель – открытие» присуждено учителю истории школы № 854 г. Москвы Александру Оджо @history_teacher. В своих роликах он рассказывает занимательные исторические факты и делится лайфхаками для учащихся и абитуриентов. Учитель переодевается в людей той эпохи, о которой рассказывает.

Всероссийский конкурс #УчителяТикТок дал возможность преподавателям познакомиться с платформой ближе и заявить о себе многомиллионной аудитории. За время проведения конкурса участники опубликовали 3770 роликов, а суммарное количество просмотров всех видеороликов, опубликованных под хештегом #УчителяТикТок, превысило 222 млн.