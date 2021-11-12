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Минпросвещения выстраивает систему воспитательной работы в образовательных организациях

Минпросвещения выстраивает систему воспитательной работы в образовательных организациях

Проект «Навигаторы детства» успешно реализуется во всех регионах, и важно распространить его опыт на всю страну. Об этом в ходе рабочего визита в Международный детский центр «Артек» заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы стала встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко и Министра просвещения Сергея Кравцова с советниками директоров школ по воспитательной работе, прошедшими обучение в «Артеке».

Участники обсудили реализацию проекта «Навигаторы детства», советники директоров озвучили предложения для коллег из регионов и поделились своими первыми достижениями.

Министр просвещения обратил внимание на то, что необходимо выстраивать систему воспитательной работы, охватывающую все уровни – от федерального до школьного.

«До недавнего времени мы сталкивались с проблемой разобщенности: Минпросвещения транслировало федеральную политику, эти идеи подхватывали регионы, но муниципалитеты и школы зачастую продолжали работать по-старому. Сегодня мы уже взаимодействуем с руководителями муниципальных органов управления образованием, и выстраивание такой вертикали позволит вывести систему воспитательной работы на новый уровень», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Он отметил, что предложения советников директоров школ по воспитательной работе будут использованы Минпросвещения России и Российским движением школьников в дальнейшей реализации проекта.

# Общество
По материалам: edu.ru

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