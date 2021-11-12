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Мирослава Карпович рассказала о романе с известным актером

Мирослава Карпович рассказала о романе с известным актером
Актриса Мирослава Карпович считает, что мужчина должен добиваться женщины. Артистка и Павел Прилучный вместе уже второй год, но отношения звезды не афишируют. Актриса уверена, что ее личная жизнь должна оставаться приватной. Когда весной 2020 года выяснилось, что Павел Прилучный ушел от Агаты Муцениеце к Мирославе Карпович, разгорелся скандал. Звезду «Папиных дочек» тут же окрестили разлучницей, засыпав негативными комментариями. Конечно, тогда мало кто верил в прочность союза Карпович и Прилучного, но артисты вместе до сих пор. Вот только на публике пара предпочитает появляться порознь, также они не позируют вдвоем на красных ковровых дорожках. «Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину», — объяснила такое поведение 35-летняя Мирослава.
Мирослава Карпович Карпович давно перестала реагировать на гневные выпады хейтеров. При этом она утверждает, что никогда не пыталась завоевывать мужчин, соперничая за них с другими женщинами. Такое поведение она считает недостойным. «Я никогда не любила женские разборки, борьбу за мужчин и прочее. Считаю, что мужчина сам должен добиваться женщины. А иначе это проигрышный вариант», — уверена актриса. Конечно, Мирославе регулярно задают вопросы о свадьбе и детях. Она не отрицает, что мечтает о большой семье, но пока не готова к таким крутым переменам. В интервью для «Комсомольской правды» артистка призналась, что рано или поздно эти радостные события обязательно с ней произойдут, но рассказывать о них журналистам она не станет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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