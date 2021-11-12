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Мэр Майами анонсировал выплату вознаграждений в биткоине за стейкинг MiamiCoin

Мэр Майами анонсировал выплату вознаграждений в биткоине за стейкинг MiamiCoin


Жители Майами начнут получать «дивиденды» в биткоине за стейкинг городского токена MiamiCoin. Об этом объявил мэр города Фрэнсис Суарес в эфире CoinDeskTV.


В преддверии запуска инициативы власти проведут отдельную раздачу первой криптовалюты в качестве пилотной программы.


«Мы станем первым городом в Америке, который будет раздавать доход в биткоине в качестве дивидендов напрямую жителям», — сообщил он.


Для участия в программе резиденты Майами должны установить кошелек, зарегистрироваться и пройти проверку. Содействие в разработке технического решения оказывают несколько неназванных криптовалютных бирж.


MiamiCoin разработан проектом CityCoins и нацелен на предоставление дополнительных поступлений в бюджет. По словам Суареса, в долгосрочной перспективе город может пойти на «революционный» отказ от налогов.


Пользователи получают вознаграждение за добычу монет в нативных токенах проекта STX. CityCoins использует собственный протокол Stacks на базе блокчейна биткоина.


70% награды остаются майнеру, а 30% зачисляется в городской кошелек. Власти в любой момент могут получить к нему доступ и конвертировать активы в фиат.


«Система Сатоши очень быстро может стать основной для проведения платежей в мире. Люди должны это понять. Мы хотим, чтобы вы держали биткоин и повышали его ценность», — заявил мэр.


С момента запуска в августе проект заработал для Майами свыше $22 млн в STX. По подсчетам Суареса, в годовом выражении это дает цифру в $80 млн, что эквивалентно пятой части городской казны.



Напомним, в октябре CityCoins объявил о создании городского токена NYCCoin для Нью-Йорка.


Вступивший на должность главы города Эрик Адамс заявил, что намерен получить три первые зарплаты в биткоине, поддержав инициативу коллеги из Майами Фрэнсиса Суареса.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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