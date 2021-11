Мэр Майами анонсировал выплату вознаграждений в биткоине за стейкинг MiamiCoin

Жители Майами начнут получать «дивиденды» в биткоине за стейкинг городского токена MiamiCoin. Об этом объявил мэр города Фрэнсис Суарес в эфире CoinDeskTV.

В преддверии запуска инициативы власти проведут отдельную раздачу первой криптовалюты в качестве пилотной программы.

«Мы станем первым городом в Америке, который будет раздавать доход в биткоине в качестве дивидендов напрямую жителям», — сообщил он.

Для участия в программе резиденты Майами должны установить кошелек, зарегистрироваться и пройти проверку. Содействие в разработке технического решения оказывают несколько неназванных криптовалютных бирж.

MiamiCoin разработан проектом CityCoins и нацелен на предоставление дополнительных поступлений в бюджет. По словам Суареса, в долгосрочной перспективе город может пойти на «революционный» отказ от налогов.

Пользователи получают вознаграждение за добычу монет в нативных токенах проекта STX. CityCoins использует собственный протокол Stacks на базе блокчейна биткоина.

70% награды остаются майнеру, а 30% зачисляется в городской кошелек. Власти в любой момент могут получить к нему доступ и конвертировать активы в фиат.

«Система Сатоши очень быстро может стать основной для проведения платежей в мире. Люди должны это понять. Мы хотим, чтобы вы держали биткоин и повышали его ценность», — заявил мэр.

С момента запуска в августе проект заработал для Майами свыше $22 млн в STX. По подсчетам Суареса, в годовом выражении это дает цифру в $80 млн, что эквивалентно пятой части городской казны.

The current Miami City Wallet balance is valued at $22,093,616.83 (9,552,585.24 STX): https://t.co/Q3okJhAubi pic.twitter.com/5oRXi3IBjl