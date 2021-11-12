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Мэрия Иркутска прокомментировала обвинение в изъятии земли у ветерана ВОВ

Мэрия Иркутска отреагировала на обвинения в изъятии земли у семьи ветерана Великой Отечественной войны. «В социальных сетях распространяется несоответствующая действительности информация о том, что якобы муниципалитет продал частному лицу часть земельного участка, принадлежащего ветерану Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Иркутска. Мэр города Руслан Болотов, поручил провести проверку появившейся в соцсетях информации.

«Постановлением мэра Иркутска от 28 ноября 2001 года ветерану ВОВ был представлен земельный участок площадью 600 квадратных метров под строительство индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями в собственность. А также земельный участок площадью 490 квадратных метров под огород в аренду сроком на 49 лет. По состоянию на сегодня данный земельный участок находится в собственности семьи ветерана», — говорится в сообщении. Никаких действий по данным земельным участкам без согласия арендатора и собственника администрация Иркутска проводить не имеет права и не проводила, сообщает пресс-служба мэрии.

21 сентября 2021 года в администрацию Иркутска поступило обращение от жителей по поводу нарушения норм действующего законодательства в части строительства капитального объекта на земельном участке, являющимся смежным участкам, выделенным ветерану ВОВ. Этот земельный участок в 2015 году был предоставлен министерством имущественных отношений Иркутской области физическому лицу, которому на праве собственности принадлежал объект недвижимости, расположенный в границах земельного участка. Администрация Иркутска в настоящее время проверяет законность возведения капитального сооружения.

«Таким образом, утверждение о том, что администрация города Иркутска незаконно распорядилась земельным участком, предоставленным ветерану ВОВ, не является достоверным. Также обращаем внимание, что ветерана ВОВ А. А. Глушкова, упоминаемого в сообщениях СМИ, к сожалению, уже нет в живых, он умер в 2017 году. Соответствующие пояснения в полном объёме были предоставлены следственным органам», — заключает пресс-служба мэрии Иркутска.

Ранее пресс-служба СУ СК России по Иркутской области сообщила, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о результатах процессуальной проверки действий должностных лиц администрации Иркутска, нарушивших права семьи ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Андреевича Глушкова. Речь идет об изъятии участка земли в 2000 году и его последующей продаже частному лицу для ведения бизнеса, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В 2000 году сотрудники администрации попросили отдать половину земли под постройку водонасосной станции, необходимой жителям микрорайона. Взамен дали в аренду пять соток — до 2049 года. Документов ветеран никаких не подписывал, потому что не предлагали, сообщают его наследники Сергей и Наталья Глушковы.

Предыдущая новость по этой теме:

Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия земли у ветерана ВОВ администрацией Иркутска

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По материалам: irk

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