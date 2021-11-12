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Модный дайджест: от кампании с Лорой Дерн и ее сыном до звезд в виртуальной одежде

Модный дайджест: от кампании с Лорой Дерн и ее сыном до звезд в виртуальной одежде

Подводим очередные итоги недели и вспоминаем интересные новости из мира моды. Отечественные звезды примерили цифровую одежду, Лора Дерн и ее сын снялись в модной кампании, а фабрика "Крестецкая строчка" отметила 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского. Об этом и другом подробнее рассказываем в дайджесте.

1.Лора Дерн и ее сын снялись в лукбуке новой коллаборации Proenza Schouler

На этой неделе на Манхэттене прошла вечеринка в честь запуска сотрудничества бренда Proenza Schouler и легендарного немецкого производителя автомобилей Mercedes. В коллекцию вошли гендерно нейтральные модели из переработанного кашемира и экологически чистого хлопка, которые отражают палитру классических автомобильных расцветок — доминируют оттенки черного, зеленовато-желтого и бежевого цветов.


Лора Дерн
Эллери Уолкер Харпер

Лицом кампании стали Лора Дерн и ее 20-летний сын Эллери Уолкер Харпер, который уже несколько лет пробует себя в модельном бизнесе. На подиуме он дебютировал в 2018 году в качестве манекенщика на показе Calvin Klein.







2.Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова, Манижа, Елена Летучая и другие звезды примерили цифровые вещи, созданные для фонда "Подари жизнь"

Цифровая мода в последние годы все чаще и чаще становилась обсуждаемой темой в индустрии, а многие бренды и дизайнеры уже попробовали себя в создании виртуальных образов.

Теперь специальная коллекция была создана к 15-летию благотворительного фонда "Подари жизнь". Придумали наряды дизайнеры Регина Турбина и Тигран Аветисян. Модные образы в кампании примерили звезды, в том числе соучредитель фонда Чулпан Хаматова, Елена Летучая, Аглая Тарасова и другие. Большая часть средств, вырученных с продажи цифровой одежды, пойдет на лечение детей, которых поддерживает фонд.


Чулпан Хаматова
Елена Летучая
Аглая Тарасова
Ирина Старшенбаум
Елка
Андрей Бурковский
Манижа

3.Фабрика "Крестецкая строчка" выпустила коллекцию к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

11 ноября во всем мире отмечали 200-летие со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Не осталась в стороне от праздничных мероприятий, приуроченных к этому дню, и фабрика "Крестецкая строчка".


Портрет Ф. М. Достоевского, В. Перов

Дизайнер фабрики Александр Георгиев придумал коллекцию столового текстиля, вдохновленную убранством Дома-музея Достоевского в городе Старая Русса. Обеденный стол там также украшен строчевой скатертью, вышитой много лет назад руками новгородских мастериц. Текстиль из новой коллекции можно заказать на сайте: скатерти стоят от 40 тысяч рублей, набор салфеток — от 3 800 рублей.


"Крестецкая строчка"


Если позволяет время, посетите и сам дом-музей в Новгородской области или открывшийся после реставрации музейный центр "Московский дом Достоевского". Не забывайте, что для посещения музеев сейчас необходим QR-код, а также требуется соблюдение мер безопасности: носите маску и держите дистанцию.

4.Дизайнер бренда 16Arlington Федерика Кавенати умерла в возрасте 28 лет

Печальная новость из мира моды пришла в конце прошлой недели. В возрасте 28 лет скончалась соосновательница и дизайнер бренда 16Arlington Федерика Кавенати. Сообщается, что она умерла после "непродолжительной болезни", но точная причина смерти пока не была озвучена.


Федерика Кавенати и Марко Капальдо

Случилось это еще 18 октября, но только сейчас ее муж и другие члены семьи публично объявили об этом. Супруг Федерики, Марко Капальдо, был и ее коллегой — бренд они основали вместе в 2017 году.


Марка быстро нашла своих поклонников, в первую очередь благодаря ярким и задорным вечерним платьям в стиле диско с обилием блеска и перьев. Наряды бренда носили многие звезды, в том числе Амаль Клуни, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Кендалл Дженнер и другие.


Джордж и Амаль Клуни
Кендалл Дженнер
Майли Сайрус
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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