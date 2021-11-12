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Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство

Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Певец Моргенштерн взялся за благотворительность. Родители трехлетнего Ильи Худобы из Краснодарского края сообщили, что мальчик получил долгожданное лекарство. Собрать деньги на спасительный укол помог рэпер Моргенштерн. Маленький Илья со спинальной мышечной атрофией (СМА) получил инъекцию «Золгенсмы». Препарат представляет собой нормальную копию гена SMN1, дефект которого и вызывает эту редкую наследственную болезнь. Заболевание поражает двигательные нейроны спинного мозга и приводит к нарастающей мышечной слабости. При этом умственные способности полностью сохраняются. Мама мальчика Евгения Худоба опубликовала фотографию, на которой Илья позирует с долгожданным лекарством. Теперь малыш сможет нормально расти и жить полной жизнью. «Это случилось! Сегодня Илье поставили инъекцию Zolgensma. 11.11 — официальный второй день рождения Илюши! А моим вторым днем рождения будет 14.09 — день закрытия сбора. День, когда я наконец-то смогла сделать глубокий вдох и хоть на секундочку отпустить себя, почувствовать безудержное счастье и умиротворение одновременно. Нам предстоит долгая и упорная работа, чтобы отвоевать у СМА то, что было потеряно за два года. Но теперь это будет работа на результат, а не гонка на выживание. Благодаря вам Илья будет жить, а мы приложим все усилия, чтобы Илюшина жизнь стала полноценной», — написала Евгения в соцсети. Необходимый Илье препарат стоит 168 миллионов рублей, средства семья собирала по всей стране. Летом, когда не было и половины нужной суммы, сбор средств публично поддержал Моргенштерн. Он перевёл несколько миллионов, а также призвал фанатов помочь Илье. Собрать сумму нужно было за короткий период, поскольку инъекция делается только детям весом не более 13,5 кг. Родители Ильи были вынуждены посадить сына на строгую диету, чтобы тот не превысил эту отметку, пока не они не раздобудут нужную сумму. Осенью стало известно, что сбор закрыт. Правда, рэпер заверил, что начал помогать семье ребенка из корыстных целей. По словам артиста, ему угрожали сотрудники правоохранительных органов, которые обещали подбросить наркотики. Мать Ильи работает в полиции. Моргенштерн признался, что всё же проникся историей малыша, поэтому обрадовался, узнав, что всё хорошо закончилось. «Ну всё, Илюха обкололся и лежит», — написал исполнитель у себя в Instagram, опубликовав фотографию мальчика.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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