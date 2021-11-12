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Моргенштерн, Собчак: селебритис, которые устроили из свадьбы настоящее шоу

Моргенштерн, Собчак: селебритис, которые устроили из свадьбы настоящее шоу
Мы расскажем, чьи торжества вспоминают до сих порМногие звезды предпочитают устраивать скромные мероприятия по случаю одного из самых важных событий в жизни. Но к участникам нашего списка такой подход точно не относится, ведь об их свадьбах говорила вся страна. Сегодня мы решили рассказать о звездах, которые приковали к себе взгляды людей не только белым платьем.Ксения СобчакО свадьбе Ксении центральные каналы снимали целые сюжеты, но торжество экстравагантной телеведущей и не могло получиться классическим. Помимо того, что день свадьбы был запланирован на пятницу, 13-го числа, будущие супруги — Собчак и Богомолов — приехали к ЗАГСу на черном катафалке. После регистрации пара пересела в настоящую карету и отправилась в храм, где во время венчания корону над Собчак лично держал Андрей Малахов. Банкет звездный пары также прошел с размахом, по-другому просто и быть не могло: ведущим был Игорь Верник, который привел гостей в восторг, а «гвоздем» мини-концерта стал Филипп Киркоров, под песню которого состоялся первый танец Собчак и Богомолова. После вечеринки, глубокой ночью, пара удалилась, чтобы, наконец, остаться только вдвоем.МоргенштернСкандальный музыкант «прогремел» со свадьбой в самом конце лета, но разговоры о торжестве не утихают. Поклонников удивил не столько подход артиста к организации мероприятия, сколько состав гостей: тамадой на свадьбе стала сама Ксения Собчак, с которой, по мнению многих зрителей, у Моргенштерна был конфликт, что оказалось лишь слухом. Свадьбу Моргенштерн и Дилара решили провести в духе 90-х, что нашло невероятный отклик среди звездных гостей, которые с удовольствием поддержали идею, приехав на торжество в соответствующих образах. Под конец мероприятия сами молодожены обменялись нарядами, а жених так разошелся, что нырнул в свадебный торт в роскошном платье.
Яна РудковскаяСвадьба Рудковской и Плющенко состоялась больше десяти лет назад, но до сих пор она считается одной из самых ярких. Торжество действительно получилось запоминающимся, учитывая тот факт, что на все было потрачено около миллиона евро. Среди звездных гостей были замечены Николай Басков, Лера Кудрявцева, которые, к слову, выступили в качестве свидетелей. Тина Канделаки примерила роль тамады, с чем отлично справилась. Все мероприятие тогда освещал популярный журнал, в котором после самого торжества появился материал на несколько десятков полос. Похвастаться подобным размахом мало кто может и сейчас.
Анастасия ВолочковаБалерина привыкла жить максимально красиво, а потому свадьба просто не могла получиться тихой и классической. Анастасия сочеталась законным браком с Игорем Вдовиным, с которым, к сожалению, не смогла прожить в союзе всю жизнь. Но вернемся ко дню свадьбы. Платью Анастасии могла бы позавидовать любая принцесса, не говоря уже о самом мероприятии, которое получилось по-королевски шикарным. Жених с невестой проехали по городу на потрясающей красоты карете, причем прохожие без труда узнавали знаменитость и поздравляли прямо на улице. Основное торжество прошло в Екатерининском дворце, что само по себе создавало атмосферу королевской церемонии. По слухам, на свадьбу молодые потратили около миллиона евро.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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