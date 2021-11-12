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МС-21-310 совершил пятичасовой перелет в ОАЭ для участия в авиасалоне Dubai Airshow 2021

МС-21-310 совершил пятичасовой перелет в ОАЭ для участия в авиасалоне Dubai Airshow 2021

Опытный самолёт МС-21-310 выполнил перелёт в Объединённые Арабские Эмираты для участия в статической экспозиции и лётной программе международного авиасалона Dubai Airshow 2021. Он пройдет в Дубае с 14 по 18 ноября, сообщается на сайте Авиации России.

Лайнер вылетел с аэродрома Раменское ЛИИ им. Громова, где проходит сертификационные испытания. За более чем пятичасовой беспосадочный полёт МС-21-310 преодолел расстояние около 3 700 километров.

Самолёт оснащён двигателями ПД-14. Версия лайнера с российской силовой установкой должна получить сертификат типа в конце 2022 года. Ожидается, что версия самолёта с двигателями PW1400G получит сертификат типа в конце 2021-начале 2022 года. Из необходимых 800 зачётных полётов выполнено более 700. До конца текущего года ОАК и корпорация «Иркут» планируют завершить программу сертификационных испытаний.

Международная премьера МС-21 планировалась ещё осенью 2018 года в Юго-Восточной Азии. Но впервые МС-21 был продемонстрирован на фестивале авиации, космоса и технологий «Технофест» в Стамбуле в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что сертификацию самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, должны завершить в декабре 2021 года. Впервые самолет МС-21-300 поднялся в воздух 28 мая 2017 года, а уже в конце 2019 года осваивать воздушные просторы стал четвертый опытный МС-21-300. В конструкции МС-21 использованы современные материалы, в том числе композиционные, что привело к заметному снижению веса самолета, а передовая конструкция крыла обеспечила ему значительные преимущества в аэродинамике. Создается МС-21 корпорацией «Иркут», головным предприятием по этому проекту выступает Иркутский авиационный завод. Корпорация уже имеет 175 твердых заказов от отечественных компаний на поставку МС-21.

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По материалам: irk

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