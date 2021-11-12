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Мы не специально: звезды, которые случайно оказались в одной постели

Мы не специально: звезды, которые случайно оказались в одной постели
Секс-лист этих артистов способен удивить даже давних поклонниковМногие селебритис скрывают свои романы, а кто-то наоборот спешит похвастаться второй половинкой. Но бывают любовные увлечения, которые способны удивить даже давних поклонников звезд. Кто из артистов случайно оказался в одной постели? Об этом мы и собираемся поговорить.Том КрузСложно отрицать, что голливудский актер — настоящий сердцеед. Перед обаянием еще молодого Тома не смогла устоять легендарная Шер. Певица сама рассказала, что юный Круз оказался весьма опытным любовником, звезда даже внесла его в свой личный рейтинг лучших мужчин в ее жизни. Эта история произошла еще в 80-х, когда Том только начинал восхождение к славе, а Шер была известна на весь мир. Круз не особо любит распространяться об этом случае, чего не скажешь о Шер, откровения которой удивили поклонников обоих артистов — хоть певица и не назвала себя с Крузом парой, но на тот момент они даже жили в одной квартире, правда, не слишком долго.РианнаЗвездная красотка покорила не одно сердце, причем среди поклонников артистки всегда были завидные мужчины. Но одна из любовных историй в жизни звезды особо выделяется: Рианну заметили в компании Эштона Катчера. Актер на тот момент был свободен, так что вполне мог позволить себе проводить время с одной из главных звезд конца нулевых. В свет звезды не выходили вместе, однако вездесущие папарацци смогли подловить Рианну, которая приехала к дому Катчера посреди ночи, а уехала только на следующий день. Как оказалось, это была не единственная встреча артистов — Рианна и Катчер встречались около двух месяцев, но так же легко расстались.
Линдси ЛоханО похождениях трех звезд — Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Линдси Лохан в свое время не говорил только ленивый. И если Хилтон и Спирс смогли переключить внимание с зажигательных вечеринок на отношения с постоянным партнером, то Лохан и не собиралась останавливаться. Звезда поделилась с одним из изданий списком звезд, с которыми у нее когда-либо были интимные отношения. Стоит отметить, что список весьма внушительный. Среди секс-трофеев певицы числятся даже Джастин Тимберлейк и Хит Леджер, однако больше внимания привлек Зак Эфрон, ведь поклонники даже не подозревали, что звезды состоят в каких-либо отношениях. Сам Эфрон не спешит делиться подробностями этой интрижки.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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