На Байкале могут запретить продажу вредной для экологии бытовой химии

11 ноября группа депутатов в составе Дмитрия Кобылкина, Николая Валуева, Николая Будуева и Сергея Тена внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий особенности регулирования потребительского рынка в двух ключевых экологических зонах Байкальской природной территории. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.

«Инициатива предполагает установление ограничений на продажу синтетических моющих средств и товаров бытовой химии при наличии в их составе фосфатов и фосфонатов в количестве 5% и более», - говорится в сообщении.

Эта инициатива разработана в рамках работы депутатов межфракционной рабочей группы «Байкал» VII созыва Госдумы. На нее имеются положительные заключения региональных и федеральных органов власти, включая Роспотребнадзор и Минприроды России.

Сергей Тен:

— Проблема эвтрофикации водоемов приобретает, к сожалению, глобальный масштаб и проявляется на многих ключевых водоемах в разных станах мира. Наша задача – создать эффективные механизмы защиты Байкала. В частности, проведенные практические исследования ученых Лимнологического института СО РАН говорят о положительном опыте экопросвещения и ограничения употребления фосфатсодержащих моющих средств в поселке Большие Коты на побережье Байкала. Внесенный законопроект – результат консолидированных усилий научного сообщества и парламентариев.