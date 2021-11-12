На Ставрополье за три года созданы 166 центров «Точка роста»

На Ставрополье за три года созданы 166 центров «Точка роста» Минпросвещения России, в них обучаются более 50 тысяч детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство образования Ставропольского края.

Центры созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Благодаря национальному проекту «Образование» в текущем году на Ставрополье открылось 54 центра естественно-научной направленности «Точка роста». Школьники с удовольствием получают новые знания, занимаясь в кабинетах, оснащенных современным учебным оборудованием. Создание таких центров именно в сельских территориях позволяет обеспечивать равные возможности для освоения разных образовательных программ школьниками сельских и городских школ», – сказала начальник отдела общего образования Министерства образования Ставропольского края Ольга Чубова.

С 2022 по 2024 год планируется открытие еще 242 центров «Точка роста».

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.