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На Ставрополье за три года созданы 166 центров «Точка роста»

На Ставрополье за три года созданы 166 центров «Точка роста»

На Ставрополье за три года созданы 166 центров «Точка роста» Минпросвещения России, в них обучаются более 50 тысяч детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство образования Ставропольского края.

Центры созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Благодаря национальному проекту «Образование» в текущем году на Ставрополье открылось 54 центра естественно-научной направленности «Точка роста». Школьники с удовольствием получают новые знания, занимаясь в кабинетах, оснащенных современным учебным оборудованием. Создание таких центров именно в сельских территориях позволяет обеспечивать равные возможности для освоения разных образовательных программ школьниками сельских и городских школ», – сказала начальник отдела общего образования Министерства образования Ставропольского края Ольга Чубова.

С 2022 по 2024 год планируется открытие еще 242 центров «Точка роста».

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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