На учениях в Белоруссии погибли двое российских десантников

23:06 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Во время парашютного десантирования в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Несчастный случай произошел 12 ноября во время высадки подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку в районе Гродно.

Из-за внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух высококвалифицированных инструкторов парашютной подготовки. У обоих десантников погасли купола. Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, использовав запасной парашют. Но ему не хватило высоты и парашютная система не успела вступить в работу. В результате произошло жесткое приземление.

Оба военнослужащих получили травмы и были оперативно доставлены в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба мужчины скончались.

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Учения белорусских и российских десантников проходили на фоне наращивания военной активности у западной границы Белоруссии. В маневрах принимали участие около 250 человек, за также самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.

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