На Всероссийском открытом уроке школьникам рассказали, как попасть в Юниор-Лигу КВН

Историю создания телевизионной игры КВН узнали зрители Всероссийского открытого урока «Мы начинаем КВН!». Занятие было посвящено 60-летию Клуба весёлых и находчивых. Проект инициирован Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Гости эфира рассказали о том, как появилась аббревиатура КВН, познакомили юных зрителей с самыми необычными командами и конкурсами игры, а также поделились секретом вечной молодости Клуба весёлых и находчивых.

Руководитель и главный редактор Всероссийской Юниор-Лиги КВН Ирина Гродзенская информировала зрителей о том, как стать участником Юниор-Лиги. Она отметила, что попасть в неё могут школьники со всей России.

Эфир традиционно доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, для проведения такого открытого урока в школьном классе эксперты Института воспитания РАО подготовили специальные материалы, каждый комплект которых включает в себя сценарии, презентации, видеоролики, игры и инструкции к ведению урока. Они доступны по ссылке.

Мероприятие организовано Минпросвещения России и Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».