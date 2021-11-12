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Настоящие имена киноперсонажей, о которых многие не знают

Настоящие имена киноперсонажей, о которых многие не знают
Индиана Джонс

Полное имя главного героя серии фильмов об Индиане Джонсе — Генри Уолтон Индиана Джонс — младший.

Микки-Маус

Мало кто знает, но настоящее имя Микки — Майкл Теодор Маус. Герой появился в мультиках Disney в 1928 году и до сих пор продолжает радовать детей по всему миру.

Кардинал Ришелье

Полное имя этого французского священника и государственного деятеля, ставшего героем около сотни литературных произведений и фильмов, — Арман Жан дю Плесси де Ришелье.

Альф

На самом деле персонажа сериала про пришельца зовут вовсе не Альф, это просто сокращение от английского выражения Alien Life Form («внеземная форма жизни»). Настоящее имя Альфа — Гордон Шамуэй.

Штирлиц

Персонаж Юлиана Семенова, как истинный разведчик, имеет много имен. Однако настоящее из них только одно. И это не Макс Отто фон Штирлиц, не Максим Максимович Исаев, а Всеволод Владимирович Владимиров.

Госпожа Бовари

Главную героиню дебютного романа Флобера на самом деле звали Эмма Руо. Бовари она стала после того, как вышла замуж за Чарльза Бовари.

Дэдпул

Одного из самых сомнительных персонажей Marvel зовут на самом деле Уэйд Уинстон Уилсон.

Росомаха

О том, что Росомаху зовут Логан, после одноименного фильма стало запомнить проще. Только вот это псевдоним. А настоящее имя супергероя — Джеймс Хоулетт.

Доктор Фауст

Полное имя легендарного персонажа, мага, астролога и алхимика, героя пьесы Гете — Иоганн Георг Фауст.

Крэбб и Гойл

Только истинные фанаты поттерианы помнят, что за фамилиями Крэбб и Гойл скрываются два звучных имени: Винсент и Грегори.

Печеньковый Монстр (Коржик)

С начала существования «Улицы Сезам» никто не говорил о том, как же на самом деле зовут Коржика. И только в 2017 году выяснилось, что его имя — Сид.

Волшебник страны Оз

Оскар Зороастр Фадриг Исаак Норман Хенкл Эммануэль Амбруаз Диггс — так на самом деле звали великого и ужасного волшебника из страны Оз.

Почти безголовый Ник

Полное имя этого призрака из Хогвартса — Николас де Мимси-Дельфингтон. А сам призрак, как помнят все фанаты франшизы, предпочитает вариант «сэр Николас».

Шэгги

Помните верного друга прожорливого пса Скуби-Ду? Мы привыкли к тому, что его зовут Шэгги, но это просто прозвище, намекающее на его растрепанную прическу, а настоящее имя худощавого парнишки — Норвилл Роджерс.

Пеппер Поттс

То, что Железного Человека на самом деле зовут Тони Старк, все знают. Это часто упоминается и в фильмах, и в комиксах. А вот то, что Пеппер — не настоящее имя его девушки, известно немногим. В действительности героиню зовут Вирджиния Поттс. Реальные CEKC Знaкoмcтвa в твоем городе. Без cмс и плaтных регистpаций, все aнонимнo---- https://vk.sv/su4ky
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По материалам: Sivator

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