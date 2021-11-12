Настоящие имена киноперсонажей, о которых многие не знают

Индиана ДжонсПолное имя главного героя серии фильмов об Индиане Джонсе — Генри Уолтон Индиана Джонс — младший.Микки-МаусМало кто знает, но настоящее имя Микки — Майкл Теодор Маус. Герой появился в мультиках Disney в 1928 году и до сих пор продолжает радовать детей по всему миру.Кардинал РишельеПолное имя этого французского священника и государственного деятеля, ставшего героем около сотни литературных произведений и фильмов, — Арман Жан дю Плесси де Ришелье.АльфНа самом деле персонажа сериала про пришельца зовут вовсе не Альф, это просто сокращение от английского выражения Alien Life Form («внеземная форма жизни»). Настоящее имя Альфа — Гордон Шамуэй.ШтирлицПерсонаж Юлиана Семенова, как истинный разведчик, имеет много имен. Однако настоящее из них только одно. И это не Макс Отто фон Штирлиц, не Максим Максимович Исаев, а Всеволод Владимирович Владимиров.Госпожа БовариГлавную героиню дебютного романа Флобера на самом деле звали Эмма Руо. Бовари она стала после того, как вышла замуж за Чарльза Бовари.ДэдпулОдного из самых сомнительных персонажей Marvel зовут на самом деле Уэйд Уинстон Уилсон.РосомахаО том, что Росомаху зовут Логан, после одноименного фильма стало запомнить проще. Только вот это псевдоним. А настоящее имя супергероя — Джеймс Хоулетт.Доктор ФаустПолное имя легендарного персонажа, мага, астролога и алхимика, героя пьесы Гете — Иоганн Георг Фауст.Крэбб и ГойлТолько истинные фанаты поттерианы помнят, что за фамилиями Крэбб и Гойл скрываются два звучных имени: Винсент и Грегори.Печеньковый Монстр (Коржик)С начала существования «Улицы Сезам» никто не говорил о том, как же на самом деле зовут Коржика. И только в 2017 году выяснилось, что его имя — Сид.Волшебник страны ОзОскар Зороастр Фадриг Исаак Норман Хенкл Эммануэль Амбруаз Диггс — так на самом деле звали великого и ужасного волшебника из страны Оз.Почти безголовый НикПолное имя этого призрака из Хогвартса — Николас де Мимси-Дельфингтон. А сам призрак, как помнят все фанаты франшизы, предпочитает вариант «сэр Николас».ШэггиПомните верного друга прожорливого пса Скуби-Ду? Мы привыкли к тому, что его зовут Шэгги, но это просто прозвище, намекающее на его растрепанную прическу, а настоящее имя худощавого парнишки — Норвилл Роджерс.Пеппер ПоттсТо, что Железного Человека на самом деле зовут Тони Старк, все знают. Это часто упоминается и в фильмах, и в комиксах. А вот то, что Пеппер — не настоящее имя его девушки, известно немногим. В действительности героиню зовут Вирджиния Поттс.Без cмс и плaтных регистpаций, все aнонимнo----