Небольшой снег и ветер до 10 метров в секунду ожидаются в Иркутской области на выходных

Синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, 13-е и 14 ноября, в Иркутской области переменную облачность, небольшой снег и ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, +3, ночью похолодает до -4, -5.

В Иркутске в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, слабые осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, температура +3,+5. По области в субботу ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер западной четверти с переходом днем на юго-восточный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -4,-9, при прояснении -14,-19, днем -2,+3, в пониженных формах рельефа -7,-12, в северных районах -5,-10, местами до -15, на севере Катангского района ночью -21,-26, днем -15,-20.

В воскресенье, 14 ноября, в Приангарье ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный и юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -4,-9, при прояснении -14,-19, в северных и верхнеленских районах -11,-16, при прояснении -21,-26. Днем -2,+3, в пониженных формах рельефа -7,-12, в южных районах 0,+5, в Киренском, Катангском и северо-восточных районах -4,-9, местами -14,-19.

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