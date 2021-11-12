Неизвестные похитили у жителя Подмосковья 100 ASIC-майнеров

Житель Подмосковья обратился к правоохранителям с заявлением о нападении грабителей на его майнинг-ферму. Об этом сообщает KP.RU.

По словам пострадавшего, двое неизвестных ночью проникли на территорию бывшей животноводческой фермы, где находилось оборудование для добычи криптовалют.

Они связали сторожа и похитили 100 ASIC-майнеров. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей, рассказал источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку и разыскивает грабителей.

Ранее житель Иркутска задержал подозреваемого в момент кражи оборудования для добычи криптовалют.