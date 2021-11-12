Неизвестные похитили у жителя Подмосковья 100 ASIC-майнеров
Сегодня, 11:55
Житель Подмосковья обратился к правоохранителям с заявлением о нападении грабителей на его майнинг-ферму. Об этом сообщает KP.RU.
По словам пострадавшего, двое неизвестных ночью проникли на территорию бывшей животноводческой фермы, где находилось оборудование для добычи криптовалют.
Они связали сторожа и похитили 100 ASIC-майнеров. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей, рассказал источник в правоохранительных органах.
Полиция проводит проверку и разыскивает грабителей.
Ранее житель Иркутска задержал подозреваемого в момент кражи оборудования для добычи криптовалют.
По материалам: ForkLog