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Неизвестные похитили у жителя Подмосковья 100 ASIC-майнеров

Неизвестные похитили у жителя Подмосковья 100 ASIC-майнеров


Житель Подмосковья обратился к правоохранителям с заявлением о нападении грабителей на его майнинг-ферму. Об этом сообщает KP.RU.


По словам пострадавшего, двое неизвестных ночью проникли на территорию бывшей животноводческой фермы, где находилось оборудование для добычи криптовалют.


Они связали сторожа и похитили 100 ASIC-майнеров. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей, рассказал источник в правоохранительных органах.


Полиция проводит проверку и разыскивает грабителей.


Ранее житель Иркутска задержал подозреваемого в момент кражи оборудования для добычи криптовалют.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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