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Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»

Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»


Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды "Финико" средства на общую сумму 750 BTC ($48,8 млн на момент написания). Об этом сообщил YouTube-блогер Андрей Алистаров.


Три транзакции по 250 BTC ушли на один кошелек. Последняя из них датирована 10 ноября.


"Они вывели последние 250 битков, а это где-то миллиард рублей, и снова на тот же счет", – рассказал Алистаров.


По данным аналитического сервиса Crystal Blockchain, адрес, на который поступили средства, переправлял их на кошелек, принадлежащий бирже Huobi. В дальнейшем суммы были разбиты на более мелкие и переведены на другие адреса.


Андрей Алистаров предполагает, что за переводом средств стоят находящиеся в международном розыске соучредители "Финико" Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь.


«Переводят частями, скорее всего, боятся блока. Почему их до сих пор не локнули – непонятно, ведь они уже давно помечены как скам. Ясно одно – деньги на данный момент обналичивают», – добавил он.


Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.


В начале октября находящихся под арестом основателя пирамиды Кирилла Доронина и троих его соратников Ильгиза Шакирова, Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину (Ахметзянову) этапировали в Москву.


Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.


Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших не менее 850 000 человек.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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