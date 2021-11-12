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Нюша объяснила, почему не хочет рожать в России

Нюша объяснила, почему не хочет рожать в России
Первый ребенек исполнительницы появился на свет в МайамиПевица Нюша, настоящее имя которой Анна Шурочкина, рассказала о подробностях своей беременности и предстоящих родах. Этим артистка поделилась в блоге в Instagram.Знаменитость сообщила, что не хочет рожать в России из-за климата. «Холодно… а еще очень короткий день и вообще подолгу отсутствует солнышко, это была веская причина и во время первой беременности тоже» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила Нюша.
Также звезда призналась, что дочь Симба с нетерпением ждет появление брата. «Симба: „Мам, ну когда он уже выберется оттуда“. В ожидании чуда», — написала исполнительница.Напомним, в 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В следующем году певица подарила мужу дочь, которую назвали Симбой-Серафимой. Роды прошли в элитной клинике в Майами. В середине лета знаменитость объявила о второй беременности. Супруги ожидают мальчика, который также появится на свет за границей.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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