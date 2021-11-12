Новые концепт-арты Starfield и музыка из игры
Сегодня, 10:48
Bethesda провела концерт к 10-летию Skyrim, в рамках которого музыку из игры исполнял Лондонский Симфонический оркестр. Фанатов своих игр в ходе этого мероприятия студия Bethesda решила порадовать сюрпризом — показом концепт-артов игры Starfield и исполнением небольшого куска музыки из игры.
Ниже вы можете посмотреть часть концерта Bethesda с нужного момента, где композитор Инон Зур представляет музыку из игры Starfield. В качестве визуального сопровождения выступают концепт-арты из игры, которые ранее не демонстрировались.
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Напомним, что релиз Starfield запланирован на 11 ноября 2022 года, то есть ждать ее осталось ровно год.
По материалам: newxboxone