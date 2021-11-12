Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый препарат поможет при сахарном диабете и его осложнениях

Новый препарат поможет при сахарном диабете и его осложнениях

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета применили алиспоривир (Debio-025) для защиты молекулярных компонентов клеток сердца и мышц от окислительного повреждения при сахарном диабете 2-го типа и выявили возможный механизм его антидиабетического действия у мышей. В настоящее время данный препарат проходит вторую фазу клинических испытаний как средство для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты работы опубликованы в журналах International Journal of Molecular Sciences и Biology. Об исследовании рассказала пресс-служба ИТЭБ РАН.

Сахарный диабет характеризуется хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ, включая энергетический, что обусловлено повреждением главных энергетических станций клеток — митохондрий — в ряде жизненно важных внутренних органов и тканей организма. Нарушение работы сердца (диабетическая кардиомиопатия) всё чаще признается одним из наиболее опасных осложнений данного заболевания.

Группа ученых из Пущино под руководством Константина Белослудцева, доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Лаборатории митохондриального транспорта ИТЭБ РАН и профессора МарГУ, ранее выявила специфические особенности митохондрий в клетках миокарда и скелетной мускулатуры при развитии сахарного диабета 2-го типа. Исследователями было выдвинуто предположение, что предупреждение нарушений этих органелл в клетке с помощью высокоизбирательных фармакологических агентов можно использовать в качестве стратегии для борьбы с диабетом и его осложнениями.

Ученые провели серию экспериментов по изучению влияния митохондриально-направленного агента алиспоривира на развитие сахарного диабета 2-го типа у животных, вызванного длительной диетой с высоким содержанием жиров. Внимание было сосредоточено на одном из самых уязвимых органов при диабете — сердце и наиболее крупной инсулин-зависимой ткани организма — скелетной мускулатуре.

«Алиспоривир представляет собой высокоактивное селективное соединение с широким диапазоном терапевтического действия при различных патологиях. Наши результаты показали, что он направленно воздействует на белок-мишень внутри митохондрий (циклофилин Д) и предупреждает развитие аномалий их ультраструктуры и функционирования, вызванных диабетом. Применение данного препарата усиливает процесс деградации поврежденных митохонрий (митофагию), предотвращает перекисное окисление биомембран, а также увеличивает скорость утилизации глюкозы из крови у мышей с диабетом. Кроме того, животные, получавшие алиспоривир, демонстрируют тенденцию к восстановлению частоты сердечных сокращений. Это говорит о том, что алиспоривир действует как агент метаболического репрограммирования, нацеленный на митохондрии и способный ослаблять окислительное повреждение сердечной и мышечной ткани у мышей с диабетом», — прокомментировал работу Константин Белослудцев.

Полученные результаты позволили авторам сделать вывод, что алиспоривир может быть использован в составе комплексной терапии сахарного диабета и его осложнений. Его кардиопротекторное действие при диабете может быть обусловлено предотвращением развития дисфункции митохондрий и сопутствующего окислительного стресса в ткани миокарда.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Появилось зрелищное видео пролета метеора над Санкт-Петербургом
Появилось зрелищное видео пролета метеора над Санкт-Петербургом
18 фотографий котиков, которые выпустили свои острые коготки, напомнив, что они опасные хищники
18 фотографий котиков, которые выпустили свои острые коготки,
День матери в России в 2021 году: традиции и история праздника, идеи подарков
День матери в России в 2021 году: традиции и история праздника, идеи
Известные сцены из фильмов, которые снимались без помощи компьютерной графики
Известные сцены из фильмов, которые снимались без помощи компьютерной
Настоящие имена киноперсонажей, о которых многие не знают
Настоящие имена киноперсонажей, о которых многие не знают
Особенности преимущества оценки авто в режиме онлайн
Особенности преимущества оценки авто в режиме онлайн
Новый препарат поможет при сахарном диабете и его осложнениях
Новый препарат поможет при сахарном диабете и его осложнениях
Моргенштерн, Собчак: селебритис, которые устроили из свадьбы настоящее шоу
Моргенштерн, Собчак: селебритис, которые устроили из свадьбы
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все
Илзе Лиепа рассказала, как оставаться в форме в любом возрасте
Илзе Лиепа рассказала, как оставаться в форме в любом возрасте
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Башкатов рассказал о работе с Ивлеевой: «Съемки — это не блогерство»
Башкатов рассказал о работе с Ивлеевой: «Съемки — это не блогерство»

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы Artik&Asti
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы

Еще по теме

Не все бета-клетки умирают при диабете
Смертельное мыло: ученые предупредили об опасном мытье рук
Уридин оказался перспективным средством от ишемической болезни сердца
Противовирусный препарат помог мышам с мышечной дистрофией