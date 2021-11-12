Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Пятницу часто называют самым непродуктивным днем. Эксперты в области нумерологии советуют ознакомиться с советами о том, как нужно прожить этот день, чтобы сохранить при себе удачу.

Это очень благоприятный день для любви, работы и других сфер. Самое главное сегодня — оставаться в тонусе и бороться с ментальными барьерами в сознании. Это тот самый день, когда сомнения в себе станут нашим самым страшным врагом.

Число-покровитель 12 ноября 2021 года

Чтобы узнать, энергетика какого числа сегодня будет главенствующей, нужно сложить все числа текущей даты 12.11.2021, а конце прибавить 5, так как пятница — пятый по счету день недели. Получаем: 1+2+1+1+2+0+2+1+5=15. 1+5=6.

Получается, что 12 ноября пройдет под руководством Шестерки. Это очень важное число. Оно любит романтику и любовь, помогает преуспевать в творческой и финансовой сфере. Число 6 дает возможность осознать свои ошибки и стать лучше, пробуждает в людях азарт и мотивацию, помогает разрешать сложные жизненные ситуации. Главный символ дня — тигр, олицетворяющий стремление к лучшей жизни, а также нестандартный подход к решению проблем. Удача придет к тем, кто готов гнуть свою линию и не желает быть похожим на других людей.





События 12 ноября из прошлого

12 ноября 1335 года состоялась встреча правителей трех стран: Польши, Чехии и Венгрии. Они создали первый военно-политический союз. Шестерка одобряет переговоры, но не любит командной работы. Сегодня лучше действовать самостоятельно.

12 ноября 1859 года — день, когда состоялось первое в мире представление, на котором цирковой артист сделал трюки на воздушной трапеции. 12 ноября 1910 года — день первого кинотрюка — каскадёр прыгает в реку Гудзон из горящего воздушного шара. 12 ноября 1952 года отправляется в плавание Энн Дэвисон — первая женщина, которая сумеет в одиночку пересечь Атлантический океан. Смелость и креатив — это то, что число 6 поощряет в нас больше всего.

12 ноября 1933 года была сделана первая фотография Лох-несского чудовища. В такие дни, как этот, в мире могут происходит странные вещи. Вы можете стать свидетелями чего-то необычного.

Советы нумерологов на эту пятницу

Число 6 благоволит странникам. Сегодня полезно отправляться в путешествия, командировки. Будет хорошо, если вам удастся увидеть что-то новое.

Энергетика дня плохо подходит для бездействия. Даже если это выходной день для вас, постарайтесь заняться спортом или просто погулять.

Сегодня могут произойти внеплановые изменения в работе и бизнесе. Возможны срывы планов, так что будьте осторожнее.

Шестерка поможет нам получить удовольствие даже от самых от мелких радостей. Это яркий и позитивный день, в который многие из нас станут счастливее.

Не бойтесь принимать спонтанные решения. Сегодня далеко не все будет происходить как по учебнику. При этом лучше как можно реже отклоняться от стандартного распорядка дня.

Расчетливость — самое главное качество характера для тех, кто хочет преуспеть в финансовой сфере. Думайте на несколько шагов вперед.

Прощайте обиды, дав зажить старым ранам. Шестерка не терпит в людях злопамятства и неуступчивости.

Талисманы удачи на 12 ноября

Цитрин. Если вы желаете сегодня все сделать вовремя, цитрин будет лучшим помощником на пути к успеху. Он восстановит утраченные силы, на что не способна Шестерка.

Удачу принесет сегодня белый цвет в одежде. Он отлично сочетается с энергетикой Шестерки. Этот оттенок пробуждает в нас активность, стремление к общению и оптимизму.

Руна Уруз. Эта руна является олицетворением силы. Она поможет вас в реализации задуманных планов. Вот как она выглядит:



