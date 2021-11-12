Официально: Exo One добавят в Game Pass в день релиза
Сегодня, 14:10
Разработчики игры Exo One объявили, что их проект появится в подписке Xbox Game Pass в день релиза. Игра будет доступна по подписке на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.
Вместе с тем, стала известна и дата выхода Exo One — игра выходит уже на следующей неделе, 18 ноября.
Exo One — это научно-фантастическая исследовательская игра, в которой предстоит взять под свой контроль инопланетный космический корабль. Корабль может взлетать в воздух, а при необходимости превращаться в шар. Игроки будут путешествовать по разным заброшенным мирам в «межпланетном путешествии через пространство и время».
Ниже можно посмотреть трейлер игры Exo One:
Watch this video on YouTube
По материалам: newxboxone