Официально: Exo One добавят в Game Pass в день релиза





Разработчики игры Exo One объявили, что их проект появится в подписке Xbox Game Pass в день релиза. Игра будет доступна по подписке на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Вместе с тем, стала известна и дата выхода Exo One — игра выходит уже на следующей неделе, 18 ноября.

Exo One — это научно-фантастическая исследовательская игра, в которой предстоит взять под свой контроль инопланетный космический корабль. Корабль может взлетать в воздух, а при необходимости превращаться в шар. Игроки будут путешествовать по разным заброшенным мирам в «межпланетном путешествии через пространство и время».

Ниже можно посмотреть трейлер игры Exo One:

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