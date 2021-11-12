Оксимирон выпустил новый альбом — первый за шесть лет. В нем 36 треков (но почти все — старые)

Вадим Карасев

Сегодня 36-летний рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров. — Прим. ред.) представил свой новый альбом под названием "miXXXtape III: Смутное время". Это первая пластинка музыканта за последние шесть лет. В нее вошло 36 треков, но большинство — ремиксы на старые композиции.

Трек "Кто убил Марка?", который в рэп-тусовке уже наделал немало шума, в него по каким-то причинам не вошел. В нем Оксимирон рассказал о своем давнем конфликте с рэпером Ромой Жиганом (настоящее имя — Роман Чумаков. — Прим. ред.).

10 лет назад Жиган со своими друзьями ворвался в квартиру Мирона, в которой тот находился со своим приятелем — рэпером Шокком (настоящее имя — Дмитрий Хинтер. — Прим. ред.). Угрожая им оружием, Жиган и компания, снимая все это на камеру, заставили Оксимирона и Шокка встать на колени и извиниться за оскорбления (на концертах Оксимирон часто высмеивал Жигана), после чего Жиган дал пощечину обоим.





Оксимирон и Рома Жиган

Фрагмент видео с пощечиной Шокку попал в сеть. В течение многих лет Мирон, опасаясь, что обнародование ролика ударит по его репутации, о конфликте молчал и, вероятно, из-за возможного шантажа Жигана даже изображал с ним дружбу и сотрудничал (в 2019 году Оксимирон снялся в фильме Жигана "BEEF: Русский хип-хоп"). Хотя и взгляды, и жизненные принципы у двух рэперов абсолютно разные: в то время как Оксимирон поддерживает оппозицию, Жиган выступает за нынешнюю власть.

Многие рэперы осуждали Оксимирона, а Шокк и вовсе перестал с ним общаться и называл его трусом. Спустя 10 лет Оксимирон наконец откровенно рассказал о конфликте с Жиганом. В треке он дал понять, что его дружба с Жиганом была показухой, так как у того на него был компромат и он боялся, что Жиган его опубликует.

Сколько себя помню, я дрожал над репутацией. Но чтоб стать свободнее, нужно не бояться обосраться. Я так не хотел стоять десять секунд на коленях, что в итоге стоял на них десять лет,

— читает он в песне.

В клипе он даже показал тот самый фрагмент, на котором Жиган бьет его по лицу.





Мариана Панкина