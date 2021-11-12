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Ольга Бузова призналась, что у нее рука атрофировалась

Ольга Бузова призналась, что у нее рука атрофировалась
35-летняя ведущая и певица Ольга Бузова рассказал, что до сих пор не может восстановиться после травмы. Поющая телеведущая ведет активный образ жизни. Она регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в идеальной форме. Но в ближайшее время ей придется значительно сократить физическую активность. Звезда «Дома-2» рассказала, что решила заняться своим здоровьем. Артистку стала беспокоить травма, которую она получила год назад во время «Ледникового периода». «Целый день сегодня мотаюсь по врачам, сейчас у меня МРТ. Последствия прошлогодних тренировок, лед меня не отпускает. Что случилось: начала собирать чемоданы, готовиться к переезду в новую квартиру, резко взяла тяжесть, и у меня правая рука атрофировалась немножко», — пожаловалась Ольга.
Ольга Бузова Бузова показала травмированную руку, заклеенную специальным тейпом. Исполнительница хита «Мало половин» также посетила массажный кабинет. «И вот сейчас финальная стадия, чтобы понять причинно-следственную связь, что произошло. Сейчас всё пошло в правую руку. У меня был перелом восьмого и девятого ребра, плюс пилон два месяца – это неудивительно», — отметила бывшая жена Дмитрия Тарасова. Ольга призналась, что хочет разобраться с лечением. «Сейчас буду заниматься здоровьем, так как важнее в нашей жизни больше ничего нет. По МРТ ничего страшного нет, это всё произошло давно», — заверила теледива. Теперь Бузовой придется максимально поберечь себя. Врачи сказали, что ей запрещена любая физическая нагрузка, особенно на плечевой пояс и шею. Артистке показаны массаж, тейпирование и иглоукалывание.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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