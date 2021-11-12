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Особенности преимущества оценки авто в режиме онлайн

Ни один раз при покупке или продаже авто владельцам приходится сталкиваться с некоторыми проблемами. Ситуации бывают разные. Однако существует способ, при котором можно полностью довериться специалистам, чтобы сделка реально прошла на высоком уровне. В этом поможет онлайн-оценка авто.

Онлайн-оценка автомобиля осуществляется по конкретно выработанному алгоритму. Это способствует оперативному получению информации о настоящей стоимости автомобиля. Место вашего нахождения не имеет значения. Долго продавать автомобиль не имеет смысла. Деньги можно получить достаточно быстро, потому что компания оперативна в своих действиях.

Автомобиль оценивается онлайн за несколько секунд. Следует обозначить марку своего авто, модель, год выпуска. Ориентировочная стоимость отправляется на электронный адрес. Тем временем анализируются данные по реализации таких авто и просматриваются разные ссылки, берется во внимание рыночный индекс спроса. Ориентировочная стоимость – это не точная цена. Финальная сумма зависит от того, в каком состоянии автомобиль, какая заинтересованность именно в вашем транспорте.

Итак, чтобы произвести онлайн-оценку вашего автомобиля, нужно на сайте заполнить анкету. Предлагается указать следующие сведения:

  • личные данные: имя, телефон, адрес электронной почты;
  • указать тему сообщения;
  • марка автомобиля и модель;
  • год выпуска;
  • пробег;
  • объем двигателя;
  • тип двигателя;
  • тип кузова;
  • тип КПП;
  • желаемая стоимость продажи;
  • фотография транспортного средства.

Иногда нужно предоставить дополнительную информацию. Сюда относятся:

  • Данные о повреждениях, загрязнении салона, вид элементов (рваные, шитые, прожженные).
  • Сколы, вмятины, царапины или потертости кузова, крашенные, замененные элементы.
  • Сопутствующие факторы. Например, гарантия, сервисная книжка, перепробег, количество свободных мест в ПТС, оригинал и дубликат ПТС.
  • Техническое состояние мотора, коробки передач, подвески, рулевого управления и электрики.

В чем преимущества онлайн-оценки автомобилей:

  • Экономится время. Производится максимально четкая оценка, учитывая пробег. Нет необходимости посещать автоцентр.
  • Экономятся деньги. Оценка выполняется бесплатно, а выкуп проводится по честной цене.
  • Отсутствие стрессовых ситуаций и беспокойства. Специалисты сами проводят сделку по закону и с юридической прозрачностью.
  • Определение специалистами достоинств автомобиля. Есть возможность увеличения продажной стоимости.

Если вы заинтересованы в выгодной продаже транспортного средства, вам стоит обратиться к опытным специалистам.


# Авто

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