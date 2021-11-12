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Отчет: 55% USDT выпустили в интересах Alameda Research и Cumberland

Отчет: 55% USDT выпустили в интересах Alameda Research и Cumberland


Эквивалент $60,3 млрд или почти 55% рыночной стоимости Tether (USDT) в период с 2014 по октябрь 2021 года его эмитент выпустил по запросу маркетмейкеров Cumberland Global и связанной с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research. Такие расчеты привели аналитики Protos.


Последняя приобрела токены на $36,7 млрд или 37% USDT в обращении, при этом 86% от этой суммы — в течение последних 12 месяцев. Cumberland Global, дочерняя фирма одного из крупнейших трейдеров в мире DRW Holdings, конвертировала в Tether $23,7 млрд.


Данные: Protos.

Среди других основных участников распределения USDT — связанные с Binance, а также с Bitfinex маркетмейкеры, iFinex, Nexo, Heka, Jump Crypto, DelChain, Blockchain Access, Three Arrows.


Данные: Protos.

По данным Protos, 87% токенов Alameda отправила на родственную биржу криптодеривативов FTX. Суммарно почти $4 млрд — на Binance, Huobi, OKEx, оставшиеся $705 млн — на не связанные с торговыми платформами адреса.


За последний год Tether Limited в интересах Cumberland Global эмитировал токены на $17,6 млрд (74% от величины за весь период). 80% от всех USDT фирма перевела на Binance, остальные — на другие биткоин-биржи.


Напомним, в октябре CFTC оштрафовала Tether на $41 млн за «ложные или вводящие в заблуждение заявления» о полном обеспечении стейблкоина USDT.


Позднее исследовательская компания Hindenburg Research предложила награду в размере $1 млн за раскрытие ранее неизвестной информации о резервах Tether.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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