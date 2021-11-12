Отзывы о брокере Exness

Роман Иванов

Экснесс (или же Exness) – крупная компания, которая производит свою основную деятельность на финансовом рынке Форекс с 2008 года. Данный брокер занимает одно из лидирующих мест в рейтинге крупнейших финансовых статистик.

Согласно статистике, месячный оборот торгов у брокера Экснесс достигает более 326 млрд. американских долларов. Компания Exness на данный момент предоставляет CFD для криптовалюты, более сотни различных валютных пар, акции, а также энергоресурсы и металлы. Прочитать Exness отзывы можно на сайте финансовой аналитики tradersunion.com.

Деятельность брокерской компании Экснесс сопряжена ещё с одной значимой фирмой – Nymstar Limited, зарегистрирована в Республике Сейшельские Острова. Их совместная высококачественная и эффективная работа регулируется соответственными лицензиями. Среди них Комиссия по ценным бумагам острова Кипр, Великобританское управление по финансовому регулированию и надзору, а также несколько лицензий от Республики Сейшельские Острова.

Для качественного сотрудничества с трейдерами брокерская компания предоставляет одни из самых выгодных условий на рынке Форекс. Низкая комиссия, мгновенное выполнения заказов, а также быстрый вывод средств. Такие условия помогают зарабатывать на небольших депозитах в размере до 990 американских долларов за раз. Также брокерская компания Exness предоставляет несколько вариантов открытия счета в зависимости от требований трейдеров. Экснесс дает возможность открытия демо-счета, который является полезным инструментом, как для новичков в мире Форекс, так и для профессионалов.

Преимущество брокерской компании Экснесс