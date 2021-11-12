Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отзывы о брокере Exness

Экснесс (или же Exness) – крупная компания, которая производит свою основную деятельность на финансовом рынке Форекс с 2008 года. Данный брокер занимает одно из лидирующих мест в рейтинге крупнейших финансовых статистик.

Согласно статистике, месячный оборот торгов у брокера Экснесс достигает более 326 млрд. американских долларов. Компания Exness на данный момент предоставляет CFD для криптовалюты, более сотни различных валютных пар, акции, а также энергоресурсы и металлы. Прочитать Exness отзывы можно на сайте финансовой аналитики tradersunion.com.

Деятельность брокерской компании Экснесс сопряжена ещё с одной значимой фирмой – Nymstar Limited, зарегистрирована в Республике Сейшельские Острова. Их совместная высококачественная и эффективная работа регулируется соответственными лицензиями. Среди них Комиссия по ценным бумагам острова Кипр, Великобританское управление по финансовому регулированию и надзору, а также несколько лицензий от Республики Сейшельские Острова.

Для качественного сотрудничества с трейдерами брокерская компания предоставляет одни из самых выгодных условий на рынке Форекс. Низкая комиссия, мгновенное выполнения заказов, а также быстрый вывод средств. Такие условия помогают зарабатывать на небольших депозитах в размере до 990 американских долларов за раз. Также брокерская компания Exness предоставляет несколько вариантов открытия счета в зависимости от требований трейдеров. Экснесс дает возможность открытия демо-счета, который является полезным инструментом, как для новичков в мире Форекс, так и для профессионалов.

Преимущество брокерской компании Экснесс

  • Бесплатное использование виртуальных выделенных серверов (VPS). VPS-хостинг от брокера Exness предоставляется трейдерам от компании совершенно бесплатно со всеми преимуществами доступа к подобным VPS-хостингам.
  • Быстрые переводы. Брокерская компания Экснесс осуществляет моментальные денежные переводы вне зависимости от времени суток и типа перевода. Все финансовые операции происходят быстро и надежно.
  • Использование сегрегированных счетов. Сегрегированные счета – это персональный счет для клиента в банке от брокера. На данном счету отдельно хранятся средства частного инвестора (трейдера) от остальных средств компании. Сегрегация счетов помогает предотвратить использование финансовых схем мошенников.
  • Разнообразие торговых платформ. Экснесс предоставляют мобильную платформу MT4 и MT5.
# Бизнес

Последние новости

Лера Кудрявцева рассказала, как лишилась переднего зуба и мужчины
Лера Кудрявцева рассказала, как лишилась переднего зуба и мужчины
VPS сервер на Windows
VPS сервер на Windows
Праздники России и мира, что празднуют 13 ноября 2021 года
Праздники России и мира, что празднуют 13 ноября 2021 года
Запасные части на горное оборудование: разновидности и характеристика
Запасные части на горное оборудование: разновидности и характеристика
Доломитовый щебень: характеристики и особенности
Доломитовый щебень: характеристики и особенности
Отзывы о брокере Exness
Отзывы о брокере Exness
Трейдер описал сценарий движения цены биткоина к отметкам выше $70 000
Трейдер описал сценарий движения цены биткоина к отметкам выше $70 000
В Circle поддержали регулирование эмитентов стейблкоинов как банков
В Circle поддержали регулирование эмитентов стейблкоинов как банков
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
Журналисты раскрыли размер зарплат в Coinbase
Журналисты раскрыли размер зарплат в Coinbase
Игровая гильдия The Club купила корабли NFT-проекта Star Atlas на $3 млн USDC
Игровая гильдия The Club купила корабли NFT-проекта Star Atlas на $3

Топ на сегодня

Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape Yacht Club
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape
Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете
Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете
В Twitter создали подразделение по блокчейну и криптовалютам
В Twitter создали подразделение по блокчейну и криптовалютам

Еще по теме

Отзывы о Exness – читайте и решайте
Рейтинг Форекс брокеров
Barclay Stone – отзывы о Форекс брокере
FinmaxFX – достойный Форекс брокер