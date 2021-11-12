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Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой Сары Джессики Паркер

Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой Сары Джессики Паркер

56-летняя известная модель Паулина Поризкова выразила восхищение 56-летней Сарой Джессикой Паркер. В инстаграме модель опубликовала пост, в котором поделилась фотографиями — своей и актрисы. На них обе запечатлены с седыми волосами, которые они не стесняются демонстрировать.


Паулина Поризкова/Сара Джессика Паркер

С эйджизмом в отношении женщин в последние годы в обществе стали активно бороться. Последовательно это делает и Поризкова. Она часто публикует фото в купальнике и делает селфи, не используя фильтры или фотошоп.

Недавно модель сильно задело то, как общественность отреагировала на ее роман с 60-летним продюсером Аароном Соркином. Восхищаясь отношениями пары, публика делала акцент на том, что влюбленные — почти ровесники, как бы намекая, что Соркин мог "найти помоложе".

Поризкова отметила, что благодаря Саре, которая выглядит на свой возраст, она не зациклилась на старении.

Хоть кто-то моего возраста, который выглядит как я. Она заставляет меня чувствовать, что я не помешана на старении, потому что, будучи модной, красивой, стильной, она тоже стареет. И она выглядит потрясающе,

— написала Паулина.


Паулина Поризкова
Сара Джессика Паркер

При этом модель добавила, что она не осуждает тех, кто пошел другим путем. Но отметила, что те, кто выбрал естественный способ старения, пропали из поля зрения общественности не по собственной воле, а из-за общественных стереотипов.

Стареющие женщины были практически "стерты" из СМИ. А тех из нас, кто пытается принять естественный процесс, оставили без должного внимания,

— заключила она.


Паулина Поризкова


Сара Джессика Паркер
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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