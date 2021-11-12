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Пять тысяч человек из 18 стран приняли участие в просветительском Хакатоне Российского общества "Знание"

Пять тысяч человек из 18 стран приняли участие в просветительском Хакатоне Российского общества "Знание"

Российское общество "Знание" объявило победителей самого масштабного практического воркшопа по созданию просветительских онлайн-проектов "Хакатон". 5 тысяч специалистов из 18 стран в течение двух дней соревновались за возможность представить лучший онлайн-проект. После оценки членами жюри победителем стал онлайн интенсив по постановке уверенной речи "Королева говорит". Автор проекта получил 1 миллион рублей инвестиций от партнера проекта Megacampus, приглашение к сотрудничеству с обществом "Знание" и статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук".

Мероприятие проходило в онлайн-формате. Участников из России и еще 17-ти стран (США, Канада, Мексика, Аргентина, Великобритания, Румыния, Армения и другие) поделили на команды по 5-10 человек. Их задачей было по мере прохождения Хакатона разработать просветительский онлайн-проект по одному из семи треков.

В номинации "Здоровье и спорт" победила команда "Медицина будущего" с проектом, посвященным методам защиты от инсульта, в номинации "Экология и благотворительность" лучшей стала команда "Мегазнания" с проектом по созданию онлайн-курсов для эко-проповедников. В сфере "Наука и IT" первое место заняла команда "Products School" за проект по созданию специального приложения по продвижению бизнеса. В номинации "Социально-гуманитарные науки" победила команда "PRO-ЛЯМ", представившая проект "Как воспитать личность?". В номинации "Карьера и Soft skills" жюри выбрало курс по помощи в трудоустройстве на удаленную работу команды "Режим Хоум Офис". В номинации "Медиа и Маркетинг" победителем стала команда "Медиа Взлет 2021" с проектом по продвижению узнаваемости предпринимателей в СМИ. Команда "Культурное просвещение" предложила лучший проект в номинации "Культура и искусство", посвященный игровым онлайн-экскурсиям для детей.

Звездные эксперты, в числе которых были сооснователь компании Megacampus Григорий Аветов, тренер №1 по личностному росту и мотивации на русскоязычном пространстве Ицхак Пинтосевич, бизнесмен и издатель Игорь Манн, российский писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин, народный художник РФ Никас Сафронов, телеведущая и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, давали участникам советы, делились мнением и отвечали на вопросы участников.

"Два соревновательных дня были наполнены испытаниями и напряженной работой, с которой все команды справились достойно. Впечатляет география и количество участников – пять тысяч из 18 стран. Эти цифры говорят о востребованности формата, об актуальности запроса учиться у лучших, чтобы создавать новые просветительские проекты, даже несмотря на огромную разницу в часовых поясах. Я надеюсь, что с поддержкой общества "Знание" самые яркие из них смогут завоевать внимание широкой аудитории", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

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По материалам: uposters.ru

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