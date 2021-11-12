Почти 7 миллионов игроков присоединились к Forza Horizon 5 за неделю





Неделю назад состоялся релиз Forza Horizon 5 по раннему доступу, для игроков, которые приобрели премиум-версию проекта. В начале этой недели, 9 ноября, игра вышла для всех игроков, в том числе для владельцев подписки Game Pass. И уже в ней почти 7 миллионов пользователей.

Согласно статистике сервиса kudosprime, который отслеживает количество игроков в Forza Horizon, количество игроков в Forza Horizon 5 уверенно приближается к 7 миллионам.





Отметим, что за неделю Forza Horizon 4 набрала всего около 1,5 миллионов игроков.

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