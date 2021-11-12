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Подземные хранилища "Газпрома" в ЕС начали пустеть

Подземные хранилища "Газпрома" в ЕС начали пустеть
ПХГ Rehden

Запасы газа в крупнейших подземных хранилищах (ПХГ) "Газпрома" в Европе активно сокращаются, несмотря на рост физических поставок из России, пишет "Коммерсант".

Речь идет о ПХГ Rehden и Jemgum в Германии, а также Haidach в Австрии. Несмотря на поручение президента России интенсивно наполнять эти хранилища после заполнения российских, запасы там остаются на критически низком уровне.

В частности, ПХГ Rehden заполнено лишь на 9,58%, а 9-10 ноября туда было закачано лишь 2,8 млн кубометров газа. Уровень запасов Jemgum и Haidach оценивается в 87,4% и 54,2% соответственно, а за 9-10 ноября оттуда отобрано 10 и 6 млн кубометров. Хранилище Bergermeer в Нидерландах заполнено на 30,71%, из него также идет отбор.

Средний уровень заполненности ПХГ "Газпрома", согласно данным AGSI+, составляет 75,3% и продолжает снижаться за счет отбора. Как отмечает издание, низкие запасы связаны в том числе с аварией на заводе "Газпрома" по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое, которая произошла в августе. Лишившись части добывающих мощностей, компания снизила объем прокачки через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на 35–50 млн кубометров в сутки и для исполнения контрактов была вынуждена отбирать запасы из ПХГ в пик сезона закачки.

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По материалам: uposters.ru

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