Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «После выхода „Текста“ люди уничтожали меня морально»: Асмус рассказала о травле в Сети

«После выхода „Текста“ люди уничтожали меня морально»: Асмус рассказала о травле в Сети

«После выхода „Текста“ люди уничтожали меня морально»: Асмус рассказала о травле в Сети
Звезда призвала всех научиться справляться со своими негативными эмоциямиАктриса Кристина Асмус призналась, что ее травили с самого детства, и это продолжается до сих пор. В День борьбы с кибербуллингом артистка опубликовала на своей личной странице в Instagram соответствующий пост.«Меня травили в классе, в спортивной гимнастике, в семье, в театральном институте.
После выхода „Текста“ несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься) уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день. Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется и единственный выход, который находят СМИ — распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась звезда.Асмус не понимает людей, которые намеренно пытаются сделать больно незнакомому человеку. «Я не понимаю откуда в них столько злости. Я тоже росла травмированным ребенком, которого били и не любили, но я стараюсь работать с этим. Сегодня — День борьбы с кибербуллингом. И вы себе не представляете какое кол-во самоубийств совершается на почве травли!» — отметила знаменитость.Кристина подчеркнула, что нормально испытывать негативные эмоции, однако надо находить их причину и учиться с ними справляться. «Насилие недопустимо ни в сети, ни за ее пределами! Нет, оскорбления, насмешки и угрозы — это насилие! Не обесценивайте чувства человека, которого оскорбили в сети. Не бойтесь обращаться за помощью!» — заключила актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Появилось зрелищное видео пролета метеора над Санкт-Петербургом
Появилось зрелищное видео пролета метеора над Санкт-Петербургом
18 фотографий котиков, которые выпустили свои острые коготки, напомнив, что они опасные хищники
18 фотографий котиков, которые выпустили свои острые коготки,
День матери в России в 2021 году: традиции и история праздника, идеи подарков
День матери в России в 2021 году: традиции и история праздника, идеи
Известные сцены из фильмов, которые снимались без помощи компьютерной графики
Известные сцены из фильмов, которые снимались без помощи компьютерной
Настоящие имена киноперсонажей, о которых многие не знают
Настоящие имена киноперсонажей, о которых многие не знают
Особенности преимущества оценки авто в режиме онлайн
Особенности преимущества оценки авто в режиме онлайн
Новый препарат поможет при сахарном диабете и его осложнениях
Новый препарат поможет при сахарном диабете и его осложнениях
Моргенштерн, Собчак: селебритис, которые устроили из свадьбы настоящее шоу
Моргенштерн, Собчак: селебритис, которые устроили из свадьбы
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все
Илзе Лиепа рассказала, как оставаться в форме в любом возрасте
Илзе Лиепа рассказала, как оставаться в форме в любом возрасте
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Башкатов рассказал о работе с Ивлеевой: «Съемки — это не блогерство»
Башкатов рассказал о работе с Ивлеевой: «Съемки — это не блогерство»

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы Artik&Asti
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы

Еще по теме

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»
Мимими дня: Кристина Асмус опубликовала видео со своим мужем Гариком Харламовым
Кристина Асмус рассказала о своем новом мужчине. Звезда уже познакомила его с семьей
Асмус уподобилась Харламову и начала есть 18 раз в день