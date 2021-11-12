«После выхода „Текста“ люди уничтожали меня морально»: Асмус рассказала о травле в Сети

Звезда призвала всех научиться справляться со своими негативными эмоциямиАктриса Кристина Асмус призналась, что ее травили с самого детства, и это продолжается до сих пор. В День борьбы с кибербуллингом артистка опубликовала на своей личной странице в Instagram соответствующий пост.«Меня травили в классе, в спортивной гимнастике, в семье, в театральном институте.После выхода „Текста“ несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься) уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день. Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется и единственный выход, который находят СМИ — распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась звезда.Асмус не понимает людей, которые намеренно пытаются сделать больно незнакомому человеку. «Я не понимаю откуда в них столько злости. Я тоже росла травмированным ребенком, которого били и не любили, но я стараюсь работать с этим. Сегодня — День борьбы с кибербуллингом. И вы себе не представляете какое кол-во самоубийств совершается на почве травли!» — отметила знаменитость.Кристина подчеркнула, что нормально испытывать негативные эмоции, однако надо находить их причину и учиться с ними справляться. «Насилие недопустимо ни в сети, ни за ее пределами! Нет, оскорбления, насмешки и угрозы — это насилие! Не обесценивайте чувства человека, которого оскорбили в сети. Не бойтесь обращаться за помощью!» — заключила актриса.