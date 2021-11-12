Посмертный контент, платные подписки и отказ от дизлайков: что нового в Apple, YouTube и Instagram

Вадим Карасев

В последние несколько дней Apple, Instagram и YouTube практически одновременно объявили о нововведениях, которые не на шутку встревожили пользователей.

Начнем с Apple. Корпорация в тестовом режиме запустила функцию под названием Digital Legacy, которая будет отвечать за передачу всех данных с iCloud в случае смерти пользователя кому-то из его доверенных лиц. Если раньше у родственников и близких умершего человека не было простого способа получить доступ к его учетной записи iCloud без пароля, то теперь каждый фанат "яблочной" техники может заранее позаботиться о том, что случится с его фото, видео, документами и другими данными после его смерти. Теперь каждый пользователь сможет выбрать до пяти человек, которые в случае его смерти получат доступ ко всей информации, хранящейся на его устройствах. Пока функция работает только в бета-версии iOS 15.2, но в ближайшее время станет доступна всем пользователям после запуска полного обновления.





Новая функция Digital Legacy

Тем временем Instagram начал тестировать сразу несколько новых функций — функцию "сделай перерыв" и платную подписку на аккаунты популярных блогеров. Первый инструмент позволит самостоятельно настроить временные интервалы (на 10, 20 или 30 минут), по истечении которых приложение предложит передохнуть от скроллинга ленты и заняться другими делами. Взамен приложение также даст несколько советов, что можно сделать в перерыве: например, провести дыхательную гимнастику, послушать несколько любимых треков или же выполнить что-то из своего списка дел. Новая функция призвана помочь пользователям более рационально распоряжаться временем в соцсетях.





Слухи же о функции введения платной подписки на страницы блогеров появились еще в начале года, а теперь социальная сеть приступила к широкому тестированию. Главная идея функции Instagram Subscriptions ("Подписки в Instagram") заключается в небольшом регулярном денежном взносе за возможность просматривать эксклюзивный контент на страницах своих любимых блогеров. Подключаться к этой подписке будут те блогеры, которые захотят скрыть часть своих сторис от основного потока пользователей и ограничить доступ к ним с помощью платной подписки.

Instagram уже добавил этот сервис в американскую версию платформы. В российской версии приложения стоимость пакета Instagram Subscriptions пока составляет 99 рублей. Сколько именно блогеров пользователь сможет просматривать в месяц за эту сумму, а также другие подробности нововведения пока неизвестны.





YouTube в ближайшее время планирует скрыть от пользователей информацию о количестве дизлайков под тем или иным роликом. При этом возможность поставить "палец вниз" у зрителей все же останется: статистика отрицательных откликов на видео теперь будет доступна только авторам контента. В компании YouTube выразили надежду, что эта мера поможет защитить производителей контента от хейтерских нападок, а также снизить риск массовых атак на авторов, когда количество дизлайков по каким-то причинам наращивается специально.





Яна Марковская