Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Посмертный контент, платные подписки и отказ от дизлайков: что нового в Apple, YouTube и Instagram

Посмертный контент, платные подписки и отказ от дизлайков: что нового в Apple, YouTube и Instagram

Посмертный контент, платные подписки и отказ от дизлайков: что нового в Apple, YouTube и Instagram

В последние несколько дней Apple, Instagram и YouTube практически одновременно объявили о нововведениях, которые не на шутку встревожили пользователей.

Начнем с Apple. Корпорация в тестовом режиме запустила функцию под названием Digital Legacy, которая будет отвечать за передачу всех данных с iCloud в случае смерти пользователя кому-то из его доверенных лиц. Если раньше у родственников и близких умершего человека не было простого способа получить доступ к его учетной записи iCloud без пароля, то теперь каждый фанат "яблочной" техники может заранее позаботиться о том, что случится с его фото, видео, документами и другими данными после его смерти. Теперь каждый пользователь сможет выбрать до пяти человек, которые в случае его смерти получат доступ ко всей информации, хранящейся на его устройствах. Пока функция работает только в бета-версии iOS 15.2, но в ближайшее время станет доступна всем пользователям после запуска полного обновления.


Новая функция Digital Legacy

Тем временем Instagram начал тестировать сразу несколько новых функций — функцию "сделай перерыв" и платную подписку на аккаунты популярных блогеров. Первый инструмент позволит самостоятельно настроить временные интервалы (на 10, 20 или 30 минут), по истечении которых приложение предложит передохнуть от скроллинга ленты и заняться другими делами. Взамен приложение также даст несколько советов, что можно сделать в перерыве: например, провести дыхательную гимнастику, послушать несколько любимых треков или же выполнить что-то из своего списка дел. Новая функция призвана помочь пользователям более рационально распоряжаться временем в соцсетях.


Слухи же о функции введения платной подписки на страницы блогеров появились еще в начале года, а теперь социальная сеть приступила к широкому тестированию. Главная идея функции Instagram Subscriptions ("Подписки в Instagram") заключается в небольшом регулярном денежном взносе за возможность просматривать эксклюзивный контент на страницах своих любимых блогеров. Подключаться к этой подписке будут те блогеры, которые захотят скрыть часть своих сторис от основного потока пользователей и ограничить доступ к ним с помощью платной подписки.

Instagram уже добавил этот сервис в американскую версию платформы. В российской версии приложения стоимость пакета Instagram Subscriptions пока составляет 99 рублей. Сколько именно блогеров пользователь сможет просматривать в месяц за эту сумму, а также другие подробности нововведения пока неизвестны.


YouTube в ближайшее время планирует скрыть от пользователей информацию о количестве дизлайков под тем или иным роликом. При этом возможность поставить "палец вниз" у зрителей все же останется: статистика отрицательных откликов на видео теперь будет доступна только авторам контента. В компании YouTube выразили надежду, что эта мера поможет защитить производителей контента от хейтерских нападок, а также снизить риск массовых атак на авторов, когда количество дизлайков по каким-то причинам наращивается специально.



Яна Марковская
# Технологии / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species Pack
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска и Усть-Кута на 2022 год
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия земли у ветерана ВОВ администрацией Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и советов
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой Сары Джессики Паркер
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским стартаперам
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза на Playstation
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Исследователи упростили процесс создания дипфейков
Исследователи упростили процесс создания дипфейков

Еще по теме

В Нью-Йорке суд заставил Apple открыть мужчине доступ к iCloud его покойного супруга
«Вежливая просьба» помогает злоумышленникам взламывать iPhone
Apple уличили в скрытном хранении персональных данных
Apple обновила веб-версию приложения Фото