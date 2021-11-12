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Пострадавшим от рук браконьеров соколам восстановили оперение и выпустили птиц на волю

Пострадавшим от рук браконьеров соколам восстановили оперение и выпустили птиц на волю

Сотрудники Иркутской зоогалереи и научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» реконструировали недостающее оперение краснокнижным соколам, пострадавшим от рук браконьеров. Об этом сообщается на сайте «Заповедного Прибайкалья».

Ранее о завершении расследования уголовного дела в отношении семи человек, которые обвиняются в незаконной ловле редких птиц, сообщил Следственный комитет. Злоумышленники охотились на птиц семейства соколиных в Ольхонском и Эхирит-Булагатском районах, планируя продать их в иностранные государства для соколиной охоты.

Правоохранители обнаружили в съемной квартире, где жили обвиняемые, двух птиц. Однако они не могли летать из-за сломанных маховых перьев. Сейчас соколы уже на свободе. Их выпустили после восстановления оперения и реабилитации.

Специалисты научного отдела «Заповедного Прибайкалья» разработали и готовят к изданию методические рекомендации о защите редких птиц. В работе собрана нормативно-правовая база, которая поможет профессионалам предотвратить факты отлова краснокнижных птиц. Кроме этого, в рекомендациях представлены материалы о методах и местах «работы» преступников, способах перевозки «живого товара». Есть фотографии самих птиц и их гнезд, кладок; прописан порядок действий ответственных должностных лиц. И даже особенности возвращения пернатых узников на свободу.




Предыдущая новость по этой теме:

Семь человек предстанут перед судом за незаконную ловлю краснокнижных соколов в Ольхонском районе

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По материалам: irk

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