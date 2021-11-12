Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия земли у ветерана ВОВ администрацией Иркутска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о результатах процессуальной проверки действий должностных лиц администрации Иркутска, нарушивших права семьи ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Андреевича Глушкова. Речь идет об изъятии участка земли в 2000 году и его последующей продаже частному лицу для ведения бизнеса, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Глушков жил на своих 13 сотках с 1971 года. В 2000 году сотрудники администрации попросили отдать половину земли под постройку водонасосной станции, необходимой жителям микрорайона. Взамен дали в аренду пять соток — до 2049 года. Документов ветеран никаких не подписывал, потому что не предлагали, сообщают его наследники Сергей и Наталья Глушковы.

Ещё через 15 лет сын Анатолия Андреевича, Сергей, обратился к властям с просьбой землю вернуть, ведь станция там так и не появилась. Оказалось, что участок продали частнику под строительство металлобазы. Теперь семья ветерана пытается вернуть принадлежащую ей по праву недвижимость. Ситуация осложняется тем, что предприниматель сделал на полученном от администрации Иркутска участке четырёхметровую насыпь под будущими складами. Она скоро свалит забор, огораживающий оставшуюся семье Глушковых землю.