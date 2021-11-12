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Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году

Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году


Игра Wavetale от издательства Thunderful Games выйдет на приставках и на PC в 2022 году. На данный момент не указывается, какие именно консоли получат новый проект.

При этом уже сейчас игра Wavetale доступна в Google Stadia, там ее можно купить за $29,99 (бесплатно для подписчиков Stadia PRO).

Wavetale – это приключенческий проект, в котором предстоит исследовать затопленный город. Главная героиня игры – девочка Сигрид, которая может ходить по воде, благодаря таинственной тени-друга. Ниже можно посмотреть первые 17 минут геймплея игры от IGN.


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По материалам: newxboxone

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