Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Сегодня, 04:45
Игра Wavetale от издательства Thunderful Games выйдет на приставках и на PC в 2022 году. На данный момент не указывается, какие именно консоли получат новый проект.
При этом уже сейчас игра Wavetale доступна в Google Stadia, там ее можно купить за $29,99 (бесплатно для подписчиков Stadia PRO).
Wavetale – это приключенческий проект, в котором предстоит исследовать затопленный город. Главная героиня игры – девочка Сигрид, которая может ходить по воде, благодаря таинственной тени-друга. Ниже можно посмотреть первые 17 минут геймплея игры от IGN.
Watch this video on YouTube
По материалам: newxboxone