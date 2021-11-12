Пробная версия Battlefield 2042 уже доступна для подписчиков Game Pass Ultimate





Сегодня подписчики Game Pass Ultimate получили доступ к 10-часовой пробной версии игры Battlefield 2042. Напомним, что пробная версия игры предлагается всем подписчикам EA Play. Поскольку данная подписка от Electronic Arts является частью Xbox Game Pass Ultimate, к ней получили доступ и все подписчики этого сервиса.

Battlefield 2042 — игра, которая полностью ориентирована на мультиплеер. Журналисты, которые уже выпустили обзоры на проект, отмечают, что это самая масштабная игра в серии, но она не привносит практически ничего нового. Журналисты надеются, что в будущем режимы Hazard Zone и Portal, которые являются главными нововведениями для шутера, станут более насыщенными контентом.

Напомним, что в режиме Hazard Zone игроков делят на несколько команд по 4 человека, и они должны найти на карте данные и эвакуироваться, при этом сражаясь с другими игроками и ИИ. Ниже можно видеть трейлер режима.

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В Portal игроки могут создавать свои уникальные сражения, сочетая контент из разных игр серии Battlefield.

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Отметим, что для Xbox Series X | S в Microsoft Store доступны две версии Battlefield 2042 — оптимизированная и по обратной совместимости с Xbox One. Это позволяет игрокам провести в рамках пробного периода в шутере 20 часов, а не 10 часов.

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Battlefield™ 2042 — это шутер от первого лица, в котором серия возвращается к легендарным масштабным сражениям. В недалёком будущем мир охва…

Перейти в Microsoft Store