Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий





У серии Halo много поклонников, в этом не приходится сомневаться. За 20 лет франшиза сумела собрать вокруг себя огромную базу игроков, сначала на Xbox, а с недавнего времени и на PC. И совсем скоро, уже 8 декабря, состоится релиз новой части — Halo Infinite, впервые одновременно на Xbox и PC.

Компания Microsoft рассказала, что на данный момент продано больше 81 миллиона копий игр серии Halo. При этом компания не уточнила разбивку по отдельным частям франшизы, но отметила, что последняя вышедшая на данный момент часть Halo 5 Guardians была «крупнейшим запуском Halo на сегодняшний день». Обратим внимание, что Halo 5 Guardians все еще остается эксклюзивом Xbox, пройти кампанию из этой игры на PC нельзя (единственный способ — использовать Cloud Gaming).

Помимо цифр по продажам самих игр, Microsoft рассказала о достигнутых финансовых успехах. Серия Halo принесла более 6 миллиардов долларов от продаж продукции по всему миру (сюда входят не только игры).

Отметим, что для игровой серии с 20-летней историей 81 миллион копий — далеко не самый высокий результат. Как известно, серия Grand Theft Auto уже продана тиражом больше 350 миллионов копий, а серия Call of Duty тиражом свыше 400 миллионов копий. Но не стоит забывать, что Halo до недавнего времени был доступен исключительно на приставках Xbox.