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Продажи Xbox Series X | S в Японии за год превзошли продажи Xbox One за весь жизненный цикл

Продажи Xbox Series X | S в Японии за год превзошли продажи Xbox One за весь жизненный цикл


Не секрет, что игровые приставки Xbox не лучшим образом продаются на территории Японии. С 2013 года, когда состоялся релиз игровой приставки Xbox One, по текущий момент компания Microsoft смогла реализовать всего около 115 тысяч приставок этого поколения в Японии — суммарно Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. Похоже, что Xbox Series X | S за год смог преодолеть достигнутый предшественником результат.

Согласно данным по продажам, игровые приставки Xbox Series X | S на этой неделе преодолели отметку в 116 тысяч реализованных штук на территории Японии. Консолям семейства Xbox One на это потребовалось гораздо больше времени, что можно видеть в сравнении ниже.


Напомним, что Microsoft активно взаимодействует с японскими игровыми студиями и поклонниками Xbox на территории Японии в последние годы. Не так давно стало известно, что игра Starfield получит полную локализацию на японском рынке.

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По материалам: newxboxone

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