Продажи Xbox Series X | S в Японии за год превзошли продажи Xbox One за весь жизненный цикл





Не секрет, что игровые приставки Xbox не лучшим образом продаются на территории Японии. С 2013 года, когда состоялся релиз игровой приставки Xbox One, по текущий момент компания Microsoft смогла реализовать всего около 115 тысяч приставок этого поколения в Японии — суммарно Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. Похоже, что Xbox Series X | S за год смог преодолеть достигнутый предшественником результат.

Согласно данным по продажам, игровые приставки Xbox Series X | S на этой неделе преодолели отметку в 116 тысяч реализованных штук на территории Японии. Консолям семейства Xbox One на это потребовалось гораздо больше времени, что можно видеть в сравнении ниже.

This week the Xbox Series outsold the Xbox One in Japan, here's a graph showing sales of both consoles launches aligned.



That's 7 1/2 years outdone in under a year. pic.twitter.com/XM7LPeIqKg — Game Data Library (@GameDataLibrary) November 12, 2021



Напомним, что Microsoft активно взаимодействует с японскими игровыми студиями и поклонниками Xbox на территории Японии в последние годы. Не так давно стало известно, что игра Starfield получит полную локализацию на японском рынке.