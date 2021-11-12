Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах

Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах

Тельцы — интересные и необычные люди, о которых ходят различные мифы. Астрологи решили разрушить их раз и навсегда, рассказав о том, какими в действительности являются представители данного Знака.


Тельцов многие относят к самым противоречивым Знакам. Да, этих людей сложно назвать простыми и понятными. Тем не менее они являются одними из самых интересных. То же самое можно сказать и про Овнов, про стереотипы о которых мы уже рассказывали в другой статье.

Тельцы — жадины

Они умеют считать и зарабатывать деньги, цепляясь за каждую копейку — это чистая правда. Но жадинами Тельцов назвать никак нельзя, потому что они проявляют невероятную щедрость в отношении своих близких. Если, к примеру, вторая половинка делает все возможное для того, чтобы Телец чувствовал себя комфортно, он будет делать то же самое.

Тельцы ленивы

Эти люди могут быть ленивыми, но ровно в той же степени, что и все остальные. Чаще же всего они, наоборот, целеустремленные и могут демонстрировать удивительную работоспособность. Самое интересное, что им при этом не нужно чужое одобрение. Да, они любят отдохнуть, но только после того, как выполнят работу.


Тельцы предпочитают не выходить из дома

Да, они считают дом своей крепостью, своим местом силы. Это действительно так, но они не прочь побыть вне родных стен. Тельцы обожают посещать людные места и общаться с друзьями, развлекаться, так что их стремление к уединению — это не более чем миф.

Тельцы упрямы

Они не упрямы, а просто уверены в своей правоте, но ровно до того момента, пока вы их не переубедите. Для этого достаточно привести лишь один факт. Они не станут упираться и искать отговорки. Они не любят спорить, поэтому с легкостью примут тот факт, что были не правы.

Тельцы не умеют наслаждаться прекрасным

Это полностью противоречит тому факту, что их покровителем является Венера. Эта планета делает представителей данного Знака любителями всего красивого, необычного. У них великолепный вкус и творческий потенциал.


Тельцы холодны

Многие действительно думают, что Тельцы не проявляют эмоций и лишены эмпатии. Это совсем не так. Они прекрасно чувствуют чужие эмоции, а также не боятся проявлять свои чувства. Это надежные друзья. От них исходит тепло. Если вам нужен тот, кто постарается выслушать вас и понять, обратитесь к Тельцу.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species Pack
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска и Усть-Кута на 2022 год
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия земли у ветерана ВОВ администрацией Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и советов
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой Сары Джессики Паркер
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским стартаперам
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза на Playstation
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Исследователи упростили процесс создания дипфейков
Исследователи упростили процесс создания дипфейков

Еще по теме

Разрушаем популярные стереотипы об Овнах
Кто такие фиксированные Знаки Зодиака в астрологии
Характеристика Тельцов по Восточному гороскопу
Как влюбить в себя Тельца и удержать его рядом: инструкция от астрологов