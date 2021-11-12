Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах

Вадим Карасев

Тельцы — интересные и необычные люди, о которых ходят различные мифы. Астрологи решили разрушить их раз и навсегда, рассказав о том, какими в действительности являются представители данного Знака.

Тельцов многие относят к самым противоречивым Знакам. Да, этих людей сложно назвать простыми и понятными. Тем не менее они являются одними из самых интересных. То же самое можно сказать и про Овнов, про стереотипы о которых мы уже рассказывали в другой статье.

Тельцы — жадины

Они умеют считать и зарабатывать деньги, цепляясь за каждую копейку — это чистая правда. Но жадинами Тельцов назвать никак нельзя, потому что они проявляют невероятную щедрость в отношении своих близких. Если, к примеру, вторая половинка делает все возможное для того, чтобы Телец чувствовал себя комфортно, он будет делать то же самое.

Тельцы ленивы

Эти люди могут быть ленивыми, но ровно в той же степени, что и все остальные. Чаще же всего они, наоборот, целеустремленные и могут демонстрировать удивительную работоспособность. Самое интересное, что им при этом не нужно чужое одобрение. Да, они любят отдохнуть, но только после того, как выполнят работу.

Тельцы предпочитают не выходить из дома

Да, они считают дом своей крепостью, своим местом силы. Это действительно так, но они не прочь побыть вне родных стен. Тельцы обожают посещать людные места и общаться с друзьями, развлекаться, так что их стремление к уединению — это не более чем миф.

Тельцы упрямы

Они не упрямы, а просто уверены в своей правоте, но ровно до того момента, пока вы их не переубедите. Для этого достаточно привести лишь один факт. Они не станут упираться и искать отговорки. Они не любят спорить, поэтому с легкостью примут тот факт, что были не правы.

Тельцы не умеют наслаждаться прекрасным

Это полностью противоречит тому факту, что их покровителем является Венера. Эта планета делает представителей данного Знака любителями всего красивого, необычного. У них великолепный вкус и творческий потенциал.

Тельцы холодны

Многие действительно думают, что Тельцы не проявляют эмоций и лишены эмпатии. Это совсем не так. Они прекрасно чувствуют чужие эмоции, а также не боятся проявлять свои чувства. Это надежные друзья. От них исходит тепло. Если вам нужен тот, кто постарается выслушать вас и понять, обратитесь к Тельцу.