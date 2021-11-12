Резервы майнинговой компании Hut 8 превысили 5000 BTC

По итогам третьего квартала канадская майнинговая компания Hut 8 накопила 5053 BTC (~$325 млн). Ранее фирма планировала выйти на отметку выше 5000 BTC только к концу 2021 года.

https://twitter.com/Hut8Mining/status/1458777056116973570

"Мы рады сообщить о третьих подряд рекордных квартальных результатах и преодолении нашей цели — 5000 биткоинов в резервах", — заявил финансовый директор Шейн Дауни.

За период Hut 8 добыла 905 BTC, которые оставила на балансе.

Чистая прибыль за квартал составила примерно $40 млн. Около $2 млн из этого принесли услуги хостинга.

По состоянию на 10 ноября хешрейт компании достиг примерно 1,7 EH/s, включая мощности парка графических процессоров NVIDIA. Совокупный хешрейт размещенных на объектах компании устройств — 4,5 EH/s.

Hut 8 получила всю партию из 10 000 специализированных видеокарт производителя, заказанную в марте. 91% устройств уже развернуты для майнинга Ethereum через пул Luxor. В соответствии с собственной стратегией, вознаграждение компания получает в биткоине.

"Исходя из текущей экономики майнинга, это составляет примерно 1,8-2 BTC в день при средней стоимости добычи каждого биткоина менее $3000 долларов, что делает этот парк графических процессоров NVIDIA наиболее прибыльной частью операций по самостоятельному майнингу Hut 8", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в июле компания купила 11 090 майнеров Whatsminer на сумму более $44 млн. В Hut 8 прогнозировали увеличение хешрейта к концу года до 2,5-3 EH/s.