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Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска и Усть-Кута на 2022 год

Росавиация утвердила перечень маршрутов, которые будут субсидировать из федерального бюджета в 2022 году. Соответственно, билеты на них будут продаваться по спецтарифу. В Иркутской области в список попали 20 направлений из Братска, Иркутска и Усть-Кута, сообщает губернатор Игорь Кобзев.

Из северной столицы области по этой программе можно будет улететь в Мирный и Полярный. По одному рейсу в неделю. Из Иркутска — в Абакан, Барнаул, Благовещенск, МинВоды, Нерюнгри, Тюмень — дважды в неделю, в Нижнеангарск, Олекминск и Таксимо — два или три рейса в неделю, в зависимости от сезона. В Омск — три, в Томск, Тынду и Чару — один или два, тоже по сезону, в Улан-Удэ — четыре, в Читу — шесть.

По льготе можно будет взять билет из Усть-Кута в Ленск — два рейса в неделю, в Мирный и Полярный — один рейс в неделю. Кроме этого, в списке рейс из Красноярска в Усть-Илимск.

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По материалам: irk

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